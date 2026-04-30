 VSAT: į Lietuvą bandė patekti dvylika neteisėtų migrantų

VSAT: į Lietuvą bandė patekti dvylika neteisėtų migrantų

2026-04-30 07:09
ELTOS inf.

Trečiadienį į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti dvylika neteisėtų migrantų, praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

<span>VSAT: į Lietuvą bandė patekti dvylika neteisėtų migrantų</span>
VSAT: į Lietuvą bandė patekti dvylika neteisėtų migrantų / Asociatyvi R. Riabovo / BNS nuotr.

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba praėjusią parą į savo šalį neįleido 44 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė antradienį tokių asmenų nefiksavę.

Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 662.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.

Šiame straipsnyje:
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
pasienis
neteisėti migrantai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų