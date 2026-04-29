Ministrė: Matas Drukteinis nepadarė nusižengimų, susijusių su jo vadovautu „Meno genu“

„Viceministras Matas Drukteinis dirba toliau, jis jokios veiklos, susijusios su (viešąja įstaiga „Meno genas“ – BNS), nevykdo šiuo metu, kai dirba šiose pareigose, tai nusižengimų jokių nerasta“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministrė.
Balandžio pradžioje etikos sargai vienbalsiai nutarė, jog duomenų apie tai, kad M. Drukteinis, dirbdamas viceministru, priėmė vadovautai įstaigai naudingus sprendimus, nėra ir nusprendė pranešimą apie šį atvejį persiųsti kultūros ministrei.
Pastaroji žadėjo, kad po komisijos sprendimo situaciją analizuos ministerijos teisininkai.
Šio klausimo imtasi sulaukus Seimo nario konservatoriaus Vytauto Kernagio skundo, kuris VTEK prašė įvertinti M. Drukteinio veiksmus ir nustatyti, ar nebuvo supainioti vieši ir privatūs interesai.
Pasak Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, prieš atlikdamas tarnybines pareigas arba pradėjęs jas atlikti, deklaruojantis asmuo privalo informuoti institucijos ar įstaigos vadovą ar jo įgaliotą asmenį ir pareikšti apie nusišalinimą, ir jokia forma nedalyvauti toliau atliekant tarnybines pareigas.
V. Aleknavičienė anksčiau yra sakiusi, jog viceministras, dirbdamas ministerijoje ir tuo pačiu metu vadovavęs viešajai įstaigai, jokios veiklos ten jau nebevykdė, tiesiog užtruko dokumentų tvarkymas.
M. Drukteinis kultūros viceministro pareigas pradėjo eiti praėjusių metų lapkričio 20 dieną, o viešosios įstaigos direktoriaus pareigas vykdė iki tų pačių metų gruodžio 31 dienos.
Įstaigos „Meno genas“ tinklalapyje nurodoma, kad ji kūrė kultūros raidai svarbius ilgalaikius projektus, padėjo vystyti kūrybines idėjas partneriams, tačiau šiandien savo veiklos nevykdo.
Viceministras ministerijoje kuruoja profesionaliojo meno, nacionalinės kultūros sklaidos užsienyje, tarptautinio bendradarbiavimo ir tarpvalstybinės kultūros programas, yra atsakingas už Lietuvos valstybei reikšmingų kultūrinių, istorinių įvykių įprasminimą ir kitas sritis.
2025 metais M. Drukteinis dirbo premjero Gintauto Palucko patarėju kultūros klausimais. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje jis yra įgijęs muzikos kompozicijos magistro laipsnį, priklauso Lietuvos kompozitorių sąjungai.
