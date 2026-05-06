Protestuotojai Venecijos bienalėje užblokavo prieigą prie Rusijos paviljono

Šaukdamos „Rusijos menas yra kraujas“ ir „Nepakluskit“ rožinių, mėlynų ir geltonų dūmų debesyje, prieš V. Putiną nusiteikusios protestuotojų grupės užsidengė veidus rožinėmis balaklavomis ir įsiveržė į Džardinio parodų erdvę.
Italijos policija užblokavo įėjimą į teritoriją, nes protestas maždaug 30 minučių faktiškai blokavo ginčijamą Rusijos sugrįžimą į bienalę.
„Pussy Riot“ įkūrėja Nadežda Tolokonikova teigė, kad vienintelis Rusijos menas, kurį reikėtų rodyti, yra disidentų, įkalintų „daugiausia dėl absurdiškų kaltinimų“.
„Tie žmonės kuria meną, ir aš noriu, kad tas menas atstovautų Rusijai, nes jie atstovauja tikrajam Rusijos veidui“, – sakė ji.
Rusijos dalyvavimas pirmojoje bienalėje nuo 2022 metų plataus masto invazijos į Ukrainą šiuolaikinio meno mugei kainavo nepigiai – Europos Sąjunga (ES) atšaukė 2 mln. eurų finansavimą.
Be to, prestižinius „Auksinio liūto“ apdovanojimus teikianti žiuri praėjusią savaitę atsistatydino protestuodama dėl Rusijos ir Izraelio dalyvavimo. Ji pareiškė, kad neskirs apdovanojimų šalims, dėl kurių Tarptautinis Baudžiamasis Teismas atlieka tyrimą dėl žmogaus teisių pažeidimų, taip faktiškai izoliuodama Rusiją ir Izraelį.
Rusijos paviljonas, kurio apatiniame aukšte vyksta muzikiniai pasirodymai, turėtų veikti tik pirmąją peržiūrų savaitę prieš oficialų bienalės atidarymą gegužės 9 dieną.
N. Tolokonikova sakė, kad pastangos susisiekti su bienalės organizatoriais buvo nesėkmingos, o norėdama patekti į Džardinio erdvę ir praeiti apsaugą, ji turėjo pasinaudoti išgalvotu vardu.
Bienalė gynė Rusijos įtraukimą, teigdama, kad gali dalyvauti bet kuri šalis, palaikanti santykius su Italija. Vis dėlto Romos vyriausybė nepritarė šiam sprendimui, nors ir pripažino bienalės nepriklausomybę.