Skaitytojai išrinko Metų knygas

Skaitytojų mėgstamiausiomis išrinktos šios knygos: Vaikų knygų kategorijoje – Aušrinė Tilindė, iliustruotoja Greta Alice, „Po šimts pypkių, seneli!“ (išleido „Alma littera“); Paauglių knygų kategorijoje – Viktorija Butautis, „Magnetinė sala“ (išleido BALTO leidybos namai). Negrožinių knygų kategorijoje nugalėjo Viktorijos Vitkauskaitės knyga „Namai ir likimai“ (išleido „Tyto alba“), Poezijos kategorijoje – Gintaro Grajausko „Vandens skonis“ (išleido „Baziliskas“), Prozos kategorijoje – Vytauto V. Landsbergio „Bevardžio sagos“ (išleido „Dominicus Lituanus“).
„Metų knygos rinkimų 2025“ ilguosius sąrašus sudarė ir įvertino trys solidžios literatūrinės patirties sukaupusios komisijos, vienijančios literatūrologus, rašytojus, kritikus, vertėjus, bibliotekininkus ir kultūros tyrinėtojus.
Praėjusiais metais lietuvių autorių kūriniai išsiskyrė gausa: vaikų ir paauglių literatūros komisija įvertino apie 200 leidinių, negrožinės literatūros – apie 220, o prozos ir poezijos – net apie 410 knygų. Iš jų komisijos sudarė ilguosius literatūros sąrašus ir pasiūlė vertingiausių penketukus vaikų, paauglių, prozos, poezijos ir negrožinių knygų kategorijose. Lemiamas žodis rinkimuose patikėtas skaitytojams – per 20 tūkst. žmonių LRT portale balsavo ir rinko savo Metų knygas.
Akciją organizuoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Kultūros ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
