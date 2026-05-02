Telšiuose ketvirtąkart vyks sūrio gaudymo čempionatas

Kaip pranešė organizatoriai, čempionatas šeštadienį popiet vyks ant Zakso kalno.
Varžybų dalyviai, suskirstyti į vaikų, moterų ir vyrų kategorijas, gaudys nuo kalno riedantį fermentinį sūrį. Kūdikiai iki vienerių metų varžysis specialioje ropojimo trasoje.
Pasak Žemaitijos turizmo informacijos centro vadovo Egidijaus Vaškelevičiaus, čempionatas ne tik žymi turizmo sezono pradžią, bet ir įkūnija Telšių unikalumą.
„Tai azartiškas, gyvas ir emocijomis pulsuojantis renginys, kuris įtraukia tiek dalyvius, tiek žiūrovus. Čia susijungia juokas, adrenalinas ir bendruomeniškumas – būtent tai ir kuria Telšių išskirtinumą“, – sakė E. Vaškelevičius.
Čempionate taip pat bus rengiamos edukacijos, degustacijos, pramogos šeimai. Vakare vyks koncertas, kuriame pasirodys „Skamp“, Akvilė Staražinskaitė, Ironvytas.
