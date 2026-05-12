 Ukrainoje žuvusio Manto Kvedaravičiaus šeimai įteiktas valstybinis apdovanojimas

2026-05-12 17:16
BNS inf.

Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kyrylo Budanovas prieš ketverius metus žuvusio kino režisieriaus Manto Kvedaravičiaus šeimai įteikė Kunigaikščio Jaroslavo Išmintingojo penktojo laipsnio ordiną.

Mantas Kvedaravičius / E. Ovadnevo nuotr.

„Ukraina vertina kiekvieno, padedančio kovoti už tiesą, indėlį. Vilniuje teko garbė įteikti Kunigaikščio Jaroslavo Išmintingojo penktojo laipsnio ordiną lietuvių režisieriaus M. Kvedaravičiaus giminaičiams, kurį Ukrainos prezidentas (Volodymyras Zelenskis – BNS) jam įteikė po mirties. Jis padėkojo Manto tėvams už drąsą ir atsidavimą tiesos idealams“, – socialiniame tinkle „Facebook“ antradienį pranešė K. Budanovas.

BNS skelbė, kad apdovanojimą V. Zelenskis paskyrė praėjusių metų rugpjūčio 23-osios įsakymu.

Būdamas 45-ių M. Kvedaravičius buvo nužudytas 2022 metų pavasarį Ukrainos Mariupolio mieste, į kurį atvyko jam jau esant apsuptyje.

Režisierius šiame mieste 2015 metais nufilmavo dokumentinę kino juostą „Mariupolis“, o prieš žūtį fiksavo apsuptame ir karo niokojamame mieste likusius gyventojus ir jų istorijas.

