Ukrainoje žuvusio Manto Kvedaravičiaus šeimai įteiktas valstybinis apdovanojimas

„Ukraina vertina kiekvieno, padedančio kovoti už tiesą, indėlį. Vilniuje teko garbė įteikti Kunigaikščio Jaroslavo Išmintingojo penktojo laipsnio ordiną lietuvių režisieriaus M. Kvedaravičiaus giminaičiams, kurį Ukrainos prezidentas (Volodymyras Zelenskis – BNS) jam įteikė po mirties. Jis padėkojo Manto tėvams už drąsą ir atsidavimą tiesos idealams“, – socialiniame tinkle „Facebook“ antradienį pranešė K. Budanovas.
BNS skelbė, kad apdovanojimą V. Zelenskis paskyrė praėjusių metų rugpjūčio 23-osios įsakymu.
Būdamas 45-ių M. Kvedaravičius buvo nužudytas 2022 metų pavasarį Ukrainos Mariupolio mieste, į kurį atvyko jam jau esant apsuptyje.
Režisierius šiame mieste 2015 metais nufilmavo dokumentinę kino juostą „Mariupolis“, o prieš žūtį fiksavo apsuptame ir karo niokojamame mieste likusius gyventojus ir jų istorijas.
