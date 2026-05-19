Andrius Zimaitis: ne kiekvienas prastas juokelis yra vertas baudžiamojo straipsnio

Kaip skelbė BNS, ikiteisminiame tyrime dėl neapykantos skatinimo, viešo tyčiojimosi ir neįgalių žmonių niekinimo teisėsauga įtarimus pateikė A. Zimaičiui ir komikui Antonui Kisliakui.
Tyrimas pradėtas pernai liepą dėl pasisakymų apie žemaūgius žmones Dominyko Klajumo tinklalaidėje „Koks skirtumas“. Joje D. Klajumas su A. Zimaičiu ir A. Kisliaku juokėsi iš žemaūgių žmonių, rodytų nacionalinio transliuotojo LRT projekte „Ko nesakyti“.
„Ne kiekvienas prastas juokelis yra vertas baudžiamojo straipsnio“, – BNS sakė A. Zimaitis.
Įtarimų susilaukęs humoristas sakė, kad savo atsiprašymą išsakė iškart po to, kai kilo skandalas, tą pačią dieną. A. Zimaitis sakė nemanantis, kad yra vertas baudžiamojo persekiojimo.
„Mane nemaloniai nustebino toks sprendimas. Nemanau, kad padariau kažką, kas verta baudžiamojo persekiojimo. Tikiuosi, kad teisingumas bus atstatytas teisme. Prokuratūros darbo nekomentuosiu, jie dirba savo darbą“, – apie įtarimų pareiškimą sakė A. Zimaitis.
Su A. Kisliaku BNS susisiekti nepavyko.
Kaip skelbė BNS, baudžiamojoje byloje nukentėjusiaisiais pripažinti šeši asmenys – visi dalyvavusieji LRT socialiniame projekte apie žemaūgius žmones.
Jei byla bus perduota teismui, kaltinamiesiems gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pernai rugsėjį minėtus pasisakymus apie žemaūgius žmones įvertino kaip neapykantos kurstymą, patyčių skatinimą ir žmonių grupės niekinimą.
