Antrajame „Eurovizijos“ pusfinalyje dėmesio centre – Danija ir Australija

Didžiausioje Austrijos uždaroje arenoje „Wiener Stadthalle“ dėl likusių vietų šeštadienį vyksiančiame finale kovos 15 šalių.
„Eurovizija“ paprastai pritraukia daugiau nei 150 mln. žiūrovų, o 2026 metais Vienoje vyksta 70-asis konkursas.
Danijos atstovas Sorenas Torpegaardas Lundas (Siorenas Torpegoras Lundas), kurio patirtis susijusi su muzikiniu teatru, pritraukia dėmesį su energinga daina danų kalba „For Vi Gar Hjem“ („Prieš mums einant namo“).
„Esu didelis šio šou gerbėjas ir toks esu nuo pat vaikystės. Todėl man atrodo beprotiška, kad dabar esu čia“, – sekmadienį naujienų agentūrai AFP sakė S. T. Lundas.
„Eurovizijoje“ svečio teisėmis nuo 2015 metų dalyvauja Australija, o 2016 metais ji užėmė antrąją vietą.
Panaši sėkmė šįmet prognozuojama žinomai žvaigždei Deltai Goodrem (Deltai Gudrem).
41 metų atlikėja šio amžiaus pradžioje išleido virtinę tarptautinių hitų ir šiais metais „Eurovizijoje“ atlieka „Eclipse“, primenančią romantišką planetų išsidėstymą.
„Bangaranga“
Kartu su Danija ir Australija, Rumunija ir Ukraina yra favoritės patekti į 70-ojo „Eurovizijos“ dainų konkurso didįjį finalą. Albanija ir Čekija savo ruožtu turėtų sužavėti komisijas vokaliniais sugebėjimais.
Tačiau, pasak lažybininkų, Azerbaidžanui, Liuksemburgui, Armėnijai ir Šveicarijai gali tekti atsisveikinti su Viena, nors antrasis pusfinalis matomas kaip konkurencingesnis nei pirmasis. Latvija taip pat nėra užtikrinta finalistė.
Bulgarijos popdainininkė Dara ketvirtadienio pusfinalį atidarys daina „Bangaranga“ ir aukšto tempo pasirodymu.
„Bella“ yra pirmasis Maltos kūrinys, kuriame skamba maltiečių kalba nuo 2000 metų, kai buvo panaudotos kelios eilutės.
Norvegijos atstovas Jonas Lovvas (Jonas Liovas) užbaigs renginį su daina „Ya Ya Ya“.
Pramogos fanų zonoje
11,2 tūkst. bilietų į kiekvieną koncertą išgraibstė gerbėjai iš daugiau nei 75 šalių.
Dainų konkursas turi ištikimų gerbėjų, o priešais Vienos rotušę įkurtas „Eurovizijos“ kaimelis traukia fanus, kuriems siūlomos tokios pramogos kaip karaokė ir fotokabinos.
„Visi čia atvyko dėl „Eurovizijos“ ir visi ją taip myli. Čia nėra bepročių, nėra idiotų, kurie tiesiog prisigertų ir keltų problemų. Visada tik linksmybės ir linksmybės“, – AFP sakė gerbėjas iš Kroatijos Sasha (Saša).
Gerbėjas iš Austrijos Markusas teigė, kad dalis malonumo yra „klausytis muzikos iš tų šalių, kurių paprastai nesiklausome“.
Suomija, Graikija patenka toliau
Iš antradienį vykusio pirmojo pusfinalio toliau pateko dešimt šalių.
Tarp jų buvo favoritė Suomija, taip pat pateko Graikija, Švedija, Moldova, Lietuva ir kiti.
Penkios šalys pasitraukė iš šių metų „Eurovizijos“ dėl Izraelio dalyvavimo; tai didžiausias politinis boikotas šou istorijoje, skaičiuojamoje nuo 1956 metų.
Antradienį buvo išvarytas propalestinietiškas protestuotojas, kuris bandė sutrikdyti Izraelio pasirodymą, o dar trys asmenys taip pat buvo pašalinti dėl panašaus elgesio.
Likusią „Eurovizijos“ savaitės dalį Vienos mieste planuojami protestai.
Šiais metais pusfinalių rezultatus lemia žiūrovų balsavimas ir profesionalų komisijos.
Pagrindinės „Eurovizijos“ finansinės rėmėjos Jungtinė Karalystė (JK), Prancūzija, Vokietija ir Italija turi garantuotas vietas šeštadienį vyksiančiame 25 šalių finale kartu su šeimininke Austrija.
Naujausi komentarai