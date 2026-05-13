Atlikėjui Lion Ceccah plūsta sveikinimai: vienas geriausių Lietuvos pasirodymų per visą istoriją?

„Lietuva pasirodė absoliučiai pritrenkiančiai. Tomas Alenčikas man visada atrodė labai talentingas. Ir vis dėlto šių metų daina atrankose man patiko mažiau nei ankstesnioji. Tačiau galutinis rezultatas… Tai buvo taip išskirtina. Taip gražu. Taip savita. Taip talentinga. Lietuva Lion Ceccah turėtų sakyti AČIŪ“, – socialiniame tinkle rašė tekstų autorė bei laidų vedėja Fausta Marija Leščiauskaitė.
Komikas Antanas Kisliakas, „Eurovizijos“ metu linksminantis tautiečius savo įžvalgomis, pasisakė trumpai.
„Kaip ir buvo tikėtąsi. Pagarba!“ – rašė jis.
Tuo tarpu televizijos laidų vedėją, žurnalistą bei rašytoją Rytį Zemkauską Lion Ceccah pasirodymas itin sužavėjo.
„Ar nėra tai vienas geriausių Lietuvos pasirodymų per visą istoriją?“ – klausė jis.
O laidų vedėja Gerūta Griniūtė gyrė įdomų ir stilingą Lion Ceccah pateikimą.
„Teatrališkas, stilingas ir tikrai įdomesnis už daugelį šįvakar girdėtų ir matytų pasirodymų. Lion Ceccah ir visa komanda, banalu tarti, bet AČIŪ už grožį, išlaikytą subtilų požiūrį į kūrybą, įtaigą, dainavimą. Ak, saldus jausmas žinoti, kokie esat puikūs!!!
Varom į finalą pasišokinėdami“, – rašė ji.
Po patekimo į finalą Lion Ceccah papasakojo, kaip jaučiasi.
„Maniau, kad neturiu jausmų, bet akivaizdu, kad turiu. Šiandien patyrėme tikrai daug streso“, – atviravo Lion Ceccah ir pridūrė, kad jaučiasi laimingas ir nekantrauja dar kartą pasirodyti finale.
Lietuvis teigė, kad pusfinalio pasirodymas praėjo labai greitai.
„Pirmą kartą išgirdau publikos ovacijas, tad tai buvo smagu, nes kai tai girdi ir jauti tą energiją... Aš gyvenu ta akimirka. Visi atlikėjai tuo gyvena“, – sakė jis.
Be Lietuvos į finalą pateko dar devynios šalys – favorite laikoma Suomija, Graikija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija.
Primename, kad antrasis „Eurovizijos“ pusfinalis vyks jau rytoj, gegužės 14 d. Tuo tarpu didysis finalas – gegužės 16 d., jame išvysime 25 pasirodymus.
