 „Barclays“: Harry Styleso gerbėjai koncertams Londone išleis daugiau nei 1 mlrd. svarų

2026-05-19 14:50
BNS inf.

Britų bankas „Barclays“ prognozuoja, kad šią vasarą vyksiančių dvylikos britų popžvaigždės Harry Styleso (Hario Stailzo) koncertų Londone metu gerbėjai iš viso išleis daugiau nei 1 mlrd. svarų (1,3 mlrd. JAV dolerių) bilietams ir kitoms išlaidoms, įskaitant apgyvendinimą bei kelionę.

Harry Styles / Scanpix nuotr.

Bankas teigia, kad ši suma, panaši į jo prognozes, pateiktas prieš amerikiečių dainininkės Taylor Swift (Teilor Svift) koncertinį turą Jungtinėje Karalystėje 2024 metais ir britų grupės „Oasis“ atsikūrimą praėjusiais metais, pabrėžia „koncertinio turizmo augimą“.

„Harry Styles pasirodymai „Wembley“ stadione turėtų suteikti reikšmingą postūmį Londonui, – teigė „Barclays“ svetingumo ir laisvalaikio skyriaus vadovas Richas Robinsonas (Rikas Robertsonas). – Tai taip pat pabrėžia augantį vartotojų norą patirti įsimintinų įspūdžių, nes žmonės vis dažniau teikia pirmenybę renginiams, kurie atrodo asmeniški, reikšmingi ir verti kelionės.“

„Barclays“ skaičiavimais, be bilietų pirkimo, koncertų lankytojai vidutiniškai išleis šimtus svarų maistui, gėrimams, aprangai ir su dainininku susijusioms prekėms.

H. Stylesas šeštadienį Amsterdame pradėjo savo „Together, Together“ turą, po kurio koncertuos visame pasaulyje, įskaitant Niujorką, San Paulą ir Sidnėjų.

