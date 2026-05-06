Britų princesė Kate pirmą kartą nuo vėžio diagnozės vyksta į užsienį

„Princesė labai džiaugiasi kitą savaitę vysiančia kelione į Italiją“, – pareiškė rūmai. Ji esą vietoje „iš pirmų lūpų“ nori sužinoti, kaip Redžo Emilijos ugdymo sistema „kuria mokymosi aplinką, kurioje persipina gamta ir šilti žmonių tarpusavio santykiai ir taip skatinamas vaikų vystymasis“. Pasak rūmų atstovo, Kate tikisi pasisemti naujų idėjų savo 2021 metais įkurtam Ankstyvojo ugdymo centrui, kuris yra Karališkojo fondo dalis.
Pati tris vaikus auginanti princesė 2024 m. kovą pranešė susirgusi onkologine liga ir informavo, kad jai bus taikoma prevencinė chemoterapija. 2025 m. Kate paskelbė esanti remisijos stadijos. Remisija paprastai reiškia, kad liga kontroliuojama arba šiuo metu jos požymių neaptinkama.
Kokia onkologinė liga buvo nustatyta Kate, nežinoma.
Agentūros PA duomenimis, pastarąjį kartą Kate karališkųjų rūmų pavedimu užsienyje lankėsi 2022 m. Tada ji lydėjo savo vyrą Williamą kelionėje į JAV. Velso princas, kuris yra Anglijos futbolo asociacijos (FA) garbės prezidentas, ir šiais metais vyks į JAV per futbolo pasaulio čempionatą. Ar kartu keliaus ir Kate, kol kas neaišku. Privačiai ji jau lankėsi Prancūzijoje ir Jordanijoje.
