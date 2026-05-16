„Daugiau nei Oskaras“: Kanuose Johnas Travolta sulaukė netikėto apdovanojimo

Tai įvyko per pirmojo jo režisuoto filmo premjerą.
Vyras, per vieną naktį tapęs ikona dėl vaidmens filme „Šeštadienio nakties karštligė“ (Saturday Night Fever), buvo akivaizdžiai susijaudinęs, kai atsiėmė garbės „Auksinę palmės šakelę“ prieš filmo „Propeller One-Way Night Coach“, sukurto pagal knygą apie jo pirmąją patirtį lėktuve, seansą.
„Tiesiog negaliu tuo patikėti. Tai tikrai daugiau nei „Oskaras“, – sakė jis, priimdamas pagarbos ženklą.
Šiemet festivalis demonstruoja meilę Holivudo legendoms, nors didžiosios studijos ir nedalyvauja: garbės „Auksinės palmės šakelės“ įteiktos Barbrai Streisand (Barbrai Straizand) ir Peteriui Jacksonui (Piteriui Džeksonui), taip pat surengtas iškilmingas seansas Vinui Dieseliui (Vinui Dizeliui) ir franšizės „Greiti ir įsiutę“ (The Fast and the Furious) žvaigždėms, minint jos 25-ąsias metines.
J. Travolta, kuris niekada nėra laimėjęs „Oskaro“, atgaivino savo karjerą kultiniu samdomo žudiko Vinsento Vegos vaidmeniu Quentino Tarantino (Kventino Tarantino) filme „Bulvarinis skaitalas“ (Pulp Fiction), kuris 1994 metais laimėjo pagrindinį festivalio prizą – „Auksinę palmės šakelę“.
Daugelis kritikų tai vadino geriausiu jo pasirodymu, kuris jau įėjo į kino istoriją.
„Mano mėgstamiausi filmai per visą mano gyvenimo istoriją visada buvo „Auksinės palmės šakelės“ laimėtojai“, – sakė J. Travolta.
Už kameros
Kanai laikė apdovanojimą paslaptyje, kol aktorius, vilkintis juodu kostiumu ir balta berete, užlipo į sceną per premjerą.
72 metų vyras teigė buvęs be galo nustebintas, kad jo režisūrinis debiutas, kuriame jo dukra Ella Bleu (Ela Blu) vaidina stiuardesę, buvo priimtas į prestižiškiausią pasaulio kino festivalį.
Kai Kanų direktorius Thierry Fremaux (Tjeri Fremo) lapkritį jam pasakė, kad „tai bus pirmasis filmas, priimtas taip anksti, aš verkiau kaip kūdikis“, sakė jis.
„Nesitikėjau, kad mano filmas bus priimtas“, – pridūrė jis.
„Propeller One-Way Night Coach“ yra vienos valandos trukmės paties finansuotas autobiografinis pasakojimas apie aštuonmečio Johno skrydį su motina aktore iš Niujorko į Los Andželą 1962 metais.
„Tai yra mano gyvenimo planas“, – sakė aktorius, visą gyvenimą buvęs lėktuvų entuziastu, kuris ir pasakoja šią istoriją.
„Tai, ką pamatysite filme, yra visiškai mano požiūris į tai, ką mačiau žmones išgyvenant. Visi, kurie buvo filme, sėdi žiūrovų salėje, mano šeima“, – pridūrė jis.
Naujajame Džersyje airės motinos ir italų kilmės amerikiečio tėvo, turėjusio padangų parduotuvę, šeimoje gimęs J. Travolta būdamas 16 metų metė mokyklą, kad išbandytų savo jėgas vaidyboje ir šokiuose.
Po dvejų metų jis gavo savo pirmąjį didelį vaidmenį Brodvėjaus miuzikle „Briliantinas“ (Grease).
1978 metais jis buvo nominuotas „Oskarui“ už disko šokių čempiono Tonio Manero vaidmenį mažo biudžeto filme „Šeštadienio nakties karštligė“, o tais pačiais metais vaidmuo filmo „Briliantinas“ versijoje iškėlė jį į Holivudą.
Teises į „Propeller One-Way Night Coach“ įsigijo „Apple“, sakė J. Travolta.
Paklaustas, ar vėl režisuos, jis atsakė, kad būdamas aktoriumi stebėjo pačius įvairiausius režisierius.
„Tikrai tikiu, kad galiu orientuotis visame tame ir bet kame, ką pasirinkčiau daryti, bet tikrai jaučiu, kad turiu jausti aistrą medžiagai, jog vėl padaryčiau tai, ką padariau čia“, – sakė jis.
