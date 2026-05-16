Didysis „Eurovizijos“ finalas: kas užkariaus europiečių širdis?

Šių metų konkursas vyksta po to, kai praėjusiais metais Bazelyje (Šveicarijoje) triumfavo Austrijos talentas JJ su hitu „Wasted Love“ (tuomet Lietuvos grupė „Katarsis“ liko 16-oje vietoje). Kol kas geriausiu Lietuvos rezultatu išleiškia legendinė 2006 m. „LT United“ iškovota 6-oji vieta, o pats pirmasis mūsų bandymas 1994 m. su Ovidijumi Vyšniausku baigėsi skaudžia paskutine vieta. Šį vakarą Lion Ceccah bandys perrašyti šią istoriją.
Finalo dalyvių sąrašas: kas ir kokia tvarka žengia į sceną?
1. Danija: Søren Torpegaard Lund – „Før vi går hjem“
Pirmasis vakaro sceną atidaro Danijos atstovas, pasirinkęs jautrų ir melancholišką pasirodymą. Kūrinys išsiskiria subtilia atmosfera, o atlikėjo vokalas jau spėjo sulaukti nemažai komplimentų tarp konkurso gerbėjų.
2. Vokietija: Sarah Engels – „Fire“
Antroji į sceną žengs Vokietijos atstovė, pasiruošusi areną užlieti galinga energija. Dinamiškas kūrinys ir ryškūs sceniniai sprendimai turėtų tapti vienu įsimintiniausių vakaro momentų.
3. Izraelis: Noam Bettan – „Michelle“
Trečiuoju numeriu pasirodys Izraelio atlikėjas, konkurse pristatantis emocionalų ir šiuolaikiškai skambantį kūrinį. Jo pasirodymas išsiskiria itin stipriu ryšiu su publika.
4. Belgija: ESSYLA – „Dancing on the Ice“
Belgijos atstovė į finalą žengė nepaisydama skeptiškų prognozių. Dabar ji laikoma viena maloniausių šių metų staigmenų, o jos pasirodymas traukia tiek vizualika, tiek šaltu elektroniniu skambesiu.
5. Albanija: Alis – „Nán“
Albanijos atstovas į sceną atneša dramatišką emociją ir stiprų vokalinį užtaisą. Tai vienas tų numerių, kuriuose pagrindinis dėmesys tenka ne efektams, o jausmui.
6. Graikija: Akylas – „Ferto“
Graikijos pasirodymas jau kurį laiką minimas tarp potencialių vakaro favoritų. Kūrinys sujungia modernų skambesį ir Viduržemio regionui būdingus muzikinius motyvus.
7. Ukraina: LELÉKA – „Ridnym“
Ukrainos atstovė scenoje kurs mistišką ir jautrią atmosferą. Tradiciniai motyvai čia subtiliai persipina su šiuolaikine elektronika, sukurdami išskirtinį skambesį.
8. Australija: Delta Goodrem – „Eclipse“
Australijos vardu pasirodysianti atlikėja publikai žada itin profesionalų ir techniškai stiprų šou. Daug dėmesio čia skiriama vokalui bei emocionaliam dainos augimui.
9. Serbija: LAVINA – „Kraj mene“
Serbijos grupė į sceną žengs su sunkesnio skambesio kūriniu ir agresyvesne energija. Ugnies efektai bei roko estetika šiam numeriui suteikia išskirtinio charakterio.
10. Malta: AIDAN – „Bella“
Maltos atstovas šiemet pasirinko vasarišką ir lengvai įsimenantį popmuzikos kūrinį. Spalvingas pasirodymas turėtų greitai įtraukti publiką į bendrą vakarėlio nuotaiką.
11. Čekija: Daniel Zizka – „CROSSROADS“
Čekijos atlikėjas konkurse stato ant emocijos ir istorijos. Minimalistinė scenografija leidžia pagrindinį dėmesį sutelkti į dainos žinutę bei atlikėjo vokalą.
12. Bulgarija: DARA – „Bangaranga“
Bulgarijos atstovė į sceną atneš klubinės muzikos energiją ir ryškų šiuolaikinį skambesį. Tai vienas ritmiškiausių šio vakaro numerių.
13. Kroatija: LELEK – „Andromeda“
Kroatijos merginų grupė žiūrovus bandys įtraukti paslaptinga atmosfera ir vizualiai tamsesniu pasirodymu. Daug dėmesio čia skiriama sceniniam įvaizdžiui bei choreografijai.
14. Jungtinė Karalystė: LOOK MUM NO COMPUTER – „Eins, Zwei, Drei“
JK atstovai pasirinko netradicinį ir kiek ekscentrišką numerį, kuriame netrūksta humoro bei chaotiškos energijos. Tai vienas labiausiai iš kitų konteksto iškrentančių vakaro pasirodymų.
15. Prancūzija: Monroe – „Regarde!“
Prancūzijos atstovė į sceną atneš elegancijos ir subtilaus prancūziško dramatizmo. Kūrinys orientuotas į atmosferą, emociją ir estetinį pateikimą.
16. Moldova: Satoshi – „Viva, Moldova!“
Moldovos numeris žada daug judesio, gero tempo ir publiką įtraukiančios energijos. Ši šalis konkurse dažnai renkasi linksmus bei lengvai įsimenančius pasirodymus – šie metai ne išimtis.
17. Suomija: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – „Liekinheitin“
Suomijos duetui prognozuojama itin aukšta vieta, o kai kurie lažybininkai juos vadina pagrindiniais favoritais. Galingas šou ir stiprus priedainis jau spėjo užkariauti gerbėjų simpatijas.
18. Lenkija: ALICJA – „Pray“
Lenkijos atlikėja konkurse pasirinko jautrią ir emocingą baladę. Daugiausia dėmesio šiame pasirodyme skiriama balsui bei emociniam ryšiui su auditorija.
19. Lietuva: Lion Ceccah – „Sólo quiero más“
Lietuvos atstovas finale išsiskiria teatrališku ir vizualiai itin stipriu numeriu. Tamsi estetika, dramatiška atmosfera ir netikėti sceniniai sprendimai jau sukėlė nemažai diskusijų tarp gerbėjų.
20. Švedija: FELICIA – „My system“
Švedija ir šiemet lieka ištikima modernios popmuzikos formulei. Preciziškai sustyguotas pasirodymas bei profesionalus sceninis pateikimas leidžia šaliai išlikti tarp favoritų.
21. Kipras: Antigoni – „Jalla“
Kipro atstovė publiką bandys uždegti rytietiškais motyvais ir vasariška energija. Ryškios spalvos bei šokio ritmai čia kuria tikro paplūdimio vakarėlio nuotaiką.
22. Italija: Sal Da Vinci – „Per sempre sì“
Italijos atlikėjas į sceną atneš klasikinės itališkos romantikos ir emocingo atlikimo derinį. Tokie pasirodymai „Eurovizijoje“ neretai sulaukia itin stipraus žiūrovų palaikymo.
23. Norvegija: JONAS LOVV – „YA YA YA“
Norvegijos atstovas pasiruošęs publiką įtraukti energingu ir pašėlusiu vakarėlio stiliaus numeriu. Tai vienas linksmiausių šio vakaro kūrinių.
24. Rumunija: Alexandra Căpitănescu – „Choke me“
Rumunijos atstovė konkurse renkasi drąsų ir provokuojantį sceninį sprendimą. Tamsesnė estetika bei intensyvi emocija šiam pasirodymui suteikia išskirtinumo.
25. Austrija: COSMÓ – „Tanzschein“
Austrijos atstovas užbaigs šių metų konkursinę programą atmosferišku ir moderniai skambančiu numeriu. Finalinis vakaro akcentas žada stiprią emocinę kulminaciją.
Kas taps didžiojo „Eurovizijos“ dainų konkurso nugalėtoju? Ar Suomijos duetui pavyks pateisinti favoritų statusą? Ar staigmenų pateiks ambicingoji Vokietija bei kovingoji Belgija? Ir, žinoma, kaip Europai patiks teatrališkasis Lietuvos atstovo Lion Ceccah šou? Viskas paaiškės jau visai netrukus, prasidėjus didžiajam balsavimui!
