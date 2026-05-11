Dua Lipa padavė JAV į teismą „Samsung“ dėl jos atvaizdo naudojimo ant televizoriaus dėžės

D. Lipos advokatai penktadienį pateikė ieškinį JAV teismui Kalifornijoje, teigdami, kad „Samsung“ „masiškai, nuolat ir be leidimo komerciškai išnaudoja jos vertingą įvaizdį ir atvaizdą ant kartoninių televizorių dėžių“.
„Samsung“ kol kas nieko neatsakė į prašymą pakomentuoti.
Teisiniuose dokumentuose pateikiama didelės raiškos televizoriaus dėžės nuotrauka. Televizoriaus ekrane matyti keli atvaizdai, didžiausiame iš jų – dalis D. Lipos veido.
Nuotrauka, pavadinta „Dua Lipa – festivalio „Austin City Limits, 2024“ užkulisiuose“, yra užregistruota JAV autorinių teisių biure ir, pasak ieškinio, yra D. Lipos nuosavybė.
Ieškinyje išvardijama daugybė D. Lipos komercinių partnerysčių: be kita ko, ji yra pasaulinio prekės ženklo „Puma“ ambasadorė, rengia kampanijas su „Versace“ ir „Yves Saint Laurent“, bendradarbiauja su „Porsche“, „Apple“, „Chanel“, „Nespresso“, „Bvlgari“ ir „Tiffany & Co.“
„Ponia Lipa labai kruopščiai renkasi komercines partnerystes ir sukūrė prabangaus lygio prekės ženklą, pasitelkdama atidžiai kuruojamas aukščiausios klasės rėmimo bei reklamos sutartis, – teigiama ieškinyje. – Laikydamasi šios apgalvotos strategijos, ieškovė nebūtų sutikusi licencijuoti savo vardo, įvaizdžio ar atvaizdo šių teises pažeidžiančių produktų pardavimui“.
Ieškinyje išvardyti aštuoni civiliniai pažeidimai, įskaitant teisės į atvaizdą pažeidimą, neteisėtą nuotraukos naudojimą ir klaidinamą rekomendaciją.
Skunde prašoma taikyti neterminuotą draudimą naudoti atvaizdą, priteisti ne mažiau kaip 15 mln. dolerių žalos atlyginimo ir skirti baudą.
