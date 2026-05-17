„Eurovizija“ kursto aistras: ir tai yra žiauriai gerai!

„Čia kaip su Kanų filmo festivalio nugalėtoju. Ne visi supras už ką gavo auksinę palmių šakelę. Mūsų pasirodymas net kartais lenkia kai kuriuos kitus ir gerąja prasme išsiskiria dominuojančio šių metų eurovizinio šlamšto kontekste. Ir tai yra žiauriai gerai! Nes balsuoja ne vien tik žiūrovai, bet ir profesionalų komisija, kuri tikrai turėtų tai įvertinti! Mūsų finalas stipresnis už pusfinalį. Skambėjo užtikrintai ir stabiliai, atrodė fantastiškai!“ – dar vykstant konkursui rašė kompozitorius ir atlikėjas Stanislavas Stavickis-Stano.
Kompozitorius Deivydas Zvonkus feisbuke lakoniškai išdėstė, kas jam patiko labiausiai.
„Patiko Belgija, Ukraina, Prancūzija, Lenkija, Lietuva, Norvegija“, – rašė D. Zvonkus.
Sekmadienio rytą jis į rezultatus sureagavo su humoru.
„Mano sidabrinė svajonė gavo per galvą su bulgarke...“ – rašė žinomas vyras.
Kai kurie tautiečiai juokavo, kad į „Euroviziją“ reikėtų siųsti Radžį, nes jis labai panašus į šių metų Italijos atlikėją Sal Da Vinci.
Primename, kad Lietuva dainų konkurse iš viso gavo 22 balus.
„Mano tėvas Jonas, didesnę gyvenimo dalį buvęs profesionaliu dainininku, labai teigiamai įvertino lietuvio pasirodymą. Sakė, pagaliau sulaukiau dienos, kai turime pasaulinio lygio atlikėją. Linkim sėkmės jam atlaikyti lietuvių spaudimą užėmus 22 vietą. Man skaičius 22 yra linkėjimai nuo angelų“, – feisbuke rašė buvęs grupės ŽAS narys Linas Karalius.
„Kai pamatai, kas laimi pirmą vietą „Eurovizijoje“ – tik tada supranti ir įvertini, koks geras muzikinis skonis Lietuvoje, kad mes galėjom išrinkti tokią dainą ir tokį atstovą. Bravo – jis pralenkė laiką ir jo diena ir laikas tikrai dar ateis ir bus tikrai šviesesnis negu daugelio šio vakaro dalyvių!“ – feisbuke rašė dizaineris Aleksandras Pogrebnojus.
Kaip skelbė BNS, nacionalinės žiuri Lion Ceccah pasirodymui skyrė dešimt balų. Iš jų aštuonis skyrė Suomija, du – Italija. Komisijų vertinimu, Lietuva liko 23 iš 25 finalininkų.
Žiūrovai Lietuvos atlikėjui skyrė 12 balų.
Lietuvos žiuri daugiausiai – 12 – balų skyrė Bulgarijai, dešimt skyrė Lenkijai, o aštuonis – Izraeliui.
Lietuvos žiūrovai labiausiai palaikė Bulgariją, Rumuniją ir Italiją.
Antrąją vietą užėmė Izraelio atstovas Noamas Bettanas su daina „Michelle“, trečioje liko Rumunijos atlikėja Alexandra Căpitănescu, kuri atliko dainą „Choke Me“.
Iš viso finale dalyvavo 25 šalių atlikėjai.
Pernai Šveicarijoje vykusioje „Eurovizijoje“ Lietuvai atstovavusi grupė „Katarsis“ su daina „Tavo akys“ užėmė 16 vietą.
Sėkmingiausias Lietuvos pasirodymas „Eurovizijoje“ buvo 2006 metais, kai grupė „LT United“ su daina „We are the Winners“ užėmė šeštą vietą.
