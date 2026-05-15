„Eurovizijos“ dalyvei – rimti kaltinimai

Liuksemburgui atstovaujanti Eva Marija į didžiąją „Eurovizijos“ sceną žengė su daina „Mother Nature“. Tiesa, dar prieš pasirodymą Vienoje ji buvo apkaltinta plagijavimu.
Internautai lygino jos kūrinį su dainininkės Birdy daina „Keeping Your Head Up“. Diskusijose ypač kliuvo priedainių panašumas.
Vis dėlto nė viena iš vykusių diskusijų nepatvirtino plagijavimo atvejo, „Luxemburger Wort“ sakė nacionalinio transliuotojo RTL „Eurovizijos“ žiniasklaidos vadovas Jeffas Spielmanas.
Pranešama, kad žinios apie kaltinimus taip pat pasiekė Europos transliuotojų sąjungą (EBU), „Rocklab“, kompozitorius ir Liuksemburgo muzikos teisių organizaciją „Sacem“, tačiau jokie tyrimai dėl to nevykdomi. „Sacem“ „Luxemburger Wort“ teigė, kad gali tirti tik tariamai nukentėjusios šalies – šiuo atveju Birdy – iškeltus klausimus, visgi joks prašymas nebuvo pateiktas.
Eva Marija pasirodė antrajame „Eurovizijos“ pusfinalyje, tačiau į finalą nepateko.
Didysis „Eurovizijos“ finalas – šį šeštadienį, gegužės 16 d., 22 val. Lietuvos laiku. Čia išvysime 25 šalis, tarp kurių ir Lietuvai atstovaujantį Lion Ceccah, kuris ant scenos lips 19-as.
