„Eurovizijos“ finalas: paaiškėjo, kelintas į sceną žengs Lion Ceccah

Organizatoriai pranešė, kad Lietuvos atstovas pasirodys 19 numeriu.
Visų finalo pasirodymų eilės tvarka:
01. Danija
02. Vokietija
03. Izraelis
04. Belgija
05. Albanija
06. Graikija
07. Ukraina
08. Australija
09. Serbija
10. Malta
11. Čekija
12. Bulgarija
13. Kroatija
14. Jungtinė Karalystė
15. Prancūzija
16. Moldova
17. Suomija
18. Lenkija
19. Lietuva
20. Švedija
21. Kipras
22. Italija
23. Norvegija
24. Rumunija
25. Austrija
70-osios „Eurovizijos“ finalas vyks šeštadienį 22 val. Lietuvos laiku.
