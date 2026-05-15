 „Eurovizijos“ finalas: paaiškėjo, kelintas į sceną žengs Lion Ceccah

2026-05-15 06:59 diena.lt inf.

Vėlų ketvirtadienio vakarą Vienoje vyko antrasis „Eurovizijos 2026“ pusfinalis. Po jo paaiškėjo visos šalys, kurios dalyvaus finale. Paskelbta ir kelintu numeriu šeštadienį finale pasirodys Lietuvos atstovas Lion Ceccah.

Organizatoriai pranešė, kad Lietuvos atstovas pasirodys 19 numeriu.

Visų finalo pasirodymų eilės tvarka:

01. Danija

02. Vokietija

03. Izraelis

04. Belgija

05. Albanija

06. Graikija

07. Ukraina

08. Australija

09. Serbija

10. Malta

11. Čekija

12. Bulgarija

13. Kroatija

14. Jungtinė Karalystė

15. Prancūzija

16. Moldova

17. Suomija

18. Lenkija

19. Lietuva

20. Švedija

21. Kipras

22. Italija

23. Norvegija

24. Rumunija

25. Austrija

70-osios „Eurovizijos“ finalas vyks šeštadienį 22 val. Lietuvos laiku.

blemba
koks vėliavos išniekinimas
