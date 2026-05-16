Iš Gitano Nausėdos lūpų – palaikymo žinutė Lietuvos atstovui „Eurovizijoje“

„Sėkmės šį vakarą, Lion Ceccah – visa Lietuva palaiko!“ – į atlikėją socialiniame tinkle kreipėsi G. Nausėda.
Šis aukščiausio šalies vadovo gestas dar kartą įrodo, kad šį vakarą prie televizijos ekranų susibūrė visa Lietuva, vieningai laikanti kumščius už mūsų talentą.
Lietuvos vėliavą į didžiąją sceną šį vakarą nešantis Lion Ceccah pasirodys antrojoje finalo dalyje – jam atiteko 19-asis numeris.
Mūsų atstovas Europą ir komisiją bandys pavergti kūriniu „Sólo quiero más“. Žiūrovų laukia itin vizualus, teatrališkas ir paslaptingos bei išskirtinės atmosferos kupinas pasirodymas, kuris išsiskiria iš bendro finalo konteksto ir jau spėjo sulaukti nemažai užsienio delegacijų bei gerbėjų komplimentų.
Iš viso šį vakarą dėl prestižinio trofėjaus varžosi 25 šalys.
Primename, kad iki šiol geriausias Lietuvos rezultatas „Eurovizijoje“ priklauso grupei „LT United“, kurie 2006 metais užėmė 6-ąją vietą. Tikimasi, kad teatrališkas Lion Ceccah šou šį vakarą sulauks gausaus Europos palaikymo ir leis priartėti prie istorinių aukštumų.
