 Iš Gitano Nausėdos lūpų – palaikymo žinutė Lietuvos atstovui „Eurovizijoje“

Iš Gitano Nausėdos lūpų – palaikymo žinutė Lietuvos atstovui „Eurovizijoje“

2026-05-16 22:48
Brigita Juodelytė

Didžiojo „Eurovizijos“ dainų konkurso finalo laukimas šalyje pasiekė aukščiausią tašką, o prie palaikymo komandos prieš pat svarbiausią startą prisijungė ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas savo oficialioje „Facebook“ paskyroje pasidalijo trumpa, bet įkvepiančia žinute, skirta mūsų šalies viltims.

„Sėkmės šį vakarą, Lion Ceccah – visa Lietuva palaiko!“ – į atlikėją socialiniame tinkle kreipėsi G. Nausėda.

Šis aukščiausio šalies vadovo gestas dar kartą įrodo, kad šį vakarą prie televizijos ekranų susibūrė visa Lietuva, vieningai laikanti kumščius už mūsų talentą.

Lietuvos vėliavą į didžiąją sceną šį vakarą nešantis Lion Ceccah pasirodys antrojoje finalo dalyje – jam atiteko 19-asis numeris.

Mūsų atstovas Europą ir komisiją bandys pavergti kūriniu „Sólo quiero más“. Žiūrovų laukia itin vizualus, teatrališkas ir paslaptingos bei išskirtinės atmosferos kupinas pasirodymas, kuris išsiskiria iš bendro finalo konteksto ir jau spėjo sulaukti nemažai užsienio delegacijų bei gerbėjų komplimentų.

Lion Ceccah
Lion Ceccah / Scanpix nuotr.

Iš viso šį vakarą dėl prestižinio trofėjaus varžosi 25 šalys. 

Primename, kad iki šiol geriausias Lietuvos rezultatas „Eurovizijoje“ priklauso grupei „LT United“, kurie 2006 metais užėmė 6-ąją vietą. Tikimasi, kad teatrališkas Lion Ceccah šou šį vakarą sulauks gausaus Europos palaikymo ir leis priartėti prie istorinių aukštumų.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
Lion Ceccah
Eurovizija
Eurovizijos finalas
Eurovizijos dainų konkursas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
iš Panevėžio
Labai gerai dainavo Tomas! Ačiū Jam! Šaunuolis. Ir daina gera. Gaila, kad to nesuprato Europoje. Sėkmės tolesniame muzikos kelyje.
1
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų