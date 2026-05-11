Ispanijos, Airijos ir Slovėnijos transliuotojai nerodys „Eurovizijos“

Šį renginį, šiemet rengiamą Austrijos sostinėje Vienoje, jie boikotuoja dėl Izraelio dalyvavimo.
Antradienį ir ketvirtadienį vyks pusfinaliai, o šeštadienį laukiama finalo.
Dėl Izraelio dalyvavimo karo Gazos Ruože kontekste jau ne pirmus metus kilo ginčų, o Ispanija, Airija, Slovėnija, Islandija bei Nyderlandai nusprendė nesiųsti savo atstovų į šį populiarų konkursą.
Pernai, kai „Euroviziją“ rengė Šveicarija, kilo įtarimų, kad telefoninio balsavimo sistema buvo manipuliuojama siekiant sustiprinti Izraelio pozicijas. Kai kurie transliuotojai taip pat išreiškė susirūpinimą dėl žiniasklaidos laisvės, Izraeliui uždraudus savo žurnalistams patekti į Gazą.
„Ateinančias 10 dienų vietoj „Eurovizijos“ cirko nacionalinės televizijos programą nuspalvins teminių laidų ciklas „Palestinos balsai“, – teigė Slovėnijos transliuotojas RTV.
Ketvirtadienį vyksiančio antrojo pusfinalio metu Airijos transliuotojas RTE rodys dokumentiką „The End of the World with Beanz“, kurioje 1993 metų „Eurovizijos“ nugalėtoja Niamh Kavanagh (Nim Kavana) Norvegijoje išbando šiaurės elnių ganytojo gyvenimą.
O finalo metu bus rodomas populiaraus 10-ojo dešimtmečio airių situacijų komedijos „Father Ted“ epizodas „Eurovizijos“ tema.
Ispanija vietoj šių metų „Eurovizijos“ transliuos savo specialią muzikinę laidą.
Nyderlandų ir Islandijos visuomeniniai transliuotojai rodys konkursą.
Šiemet minimos 70-osios „Eurovizijos“ dainų konkurso metinės, o Austrijos sostinė deda visas pastangas, kad surengtų sklandų didžiausią pasaulyje tiesiogiai transliuojamą muzikos renginį.
Po penkių šalių pasitraukimo renginyje dalyvaus tik 35 valstybės – mažiausiai nuo 2004 metų, kai buvo išplėstos dalyvių gretos.
Pirmą kartą 1956 metais surengtą „Euroviziją“ organizuoja Europos transliuotojų sąjunga (EBU) – didžiausias pasaulyje visuomeninės žiniasklaidos aljansas.
Organizacija „Amnesty International“ pareiškė, kad EBU sprendimas nenušalinti Izraelio nuo „Eurovizijos“, kaip tai padaryta su Rusija po jos invazijos į Ukrainą 2022 metais, yra „bailumo aktas ir akivaizdžių dvigubų standartų pavyzdys“.
Izraelio dalyvavimas „suteikia šaliai platformą bandyti nukreipti dėmesį nuo okupuotame Gazos Ruože vykdomo genocido ir jį normalizuoti“, sakoma „Amnesty International“ generalinės sekretorės Agnes Callamard (Anjes Kalamar) pranešime.
„Dainoms ir blizgučiams neturi būti leista nustelbti ar atitraukti dėmesį nuo Izraelio žiaurumų ar palestiniečių kančių“, – pabrėžė ji.
Rugsėjį atlikto Jungtinių Tautų (JT) remiamo tyrimo metu nustatyta, kad „Gazos Ruože vyksta genocidas“, tačiau Izraelis tai griežtai neigia.
