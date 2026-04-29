Išsiskyrė modelis Solveiga Mykolaitytė ir kikboksininkas Mantas Rimdeika

Apie skyrybas moteris prabilo žurnalui „Žmonės“, ant kurio viršelio ji įsiamžino su sūnumi Matu.
S. Mykolaitytė atskleidė, kad su sužadėtiniu išsiskyrė jau prieš kurį laiką.
Primename, kad pora susižadėjo 2019 m. per šv. Kūčias. M. Rimdeika S. Mykolaitytei pasipiršo jiems atostogaujant Mianmare.
2023 m. sausį pora susilaukė sūnaus Mato.
Po metų žinoma moteris išgyveno skaudžią netektį – mirė mylimas tėtis, Alfonsas Mykolaitis, Vinco Mykolaičio-Putino vaikaitis.
„Per pastaruosius trejus metus išgyvenau daug pokyčių, labai pasikeičiau kaip asmenybė. Tapau mama, netekau tėčio ir paleidau santykius, kurie nebeturėjo ateities“, – žurnalui „Žmonės“ atviravo S. Mykolaitytė.
(be temos)