Jau aišku, kas „Eurovizijos“ finale skelbs Lietuvos balus

Kaip jau tapo įprasta, Lietuvos komisijos balus „Eurovizijoje“ skelbia atlikėjas, ankstesniais metais konkurse atstovavęs šaliai. Pernai į Bazelį tautiečiai išsiuntė grupę „Katarsis“, tad šių metų finale Lietuvos balus skelbs grupės vokalistas Lukas Radzevičius.
Šiais metais konkurse iš viso dalyvauja 35 šalys, 25 pateko į finalą. Kaip įprasta, į finalą automatiškai keliauja praėjusiais metais „Euroviziją“ laimėjusi šalis – šįkart tai yra Austrija – bei keturios „didžiojo ketverto“ šalys – Italija, Jungtinė Karalystė, Vokietija ir Prancūzija.
Primename, kad be Lietuvos antradienį į finalą pateko dar devynios šalys – favorite laikoma Suomija, Graikija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija. Tuo tarpu kelialapius į finalą antrajame pusfinalyje ketvirtadienį iškovojo: Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija, Čekija.
Ispanija, protestuodama prieš Izraelio dalyvavimą, konkurse nepasirodė, taip pat ir Airija, Slovėnija, Islandija ir Nyderlandai.
Beje, šiemet keičiasi balsavimo tvarka – balsavimo SMS žinutėmis nebelieka, balsuoti galima oficialioje „Eurovision Song Contest“ programėlėje.
Finale, kaip ir anksčiau, rezultatus lems profesionalų žiuri ir žiūrovų balsai santykiu 50/50.
EBU skelbė įvedusi naujus reglamentus, skirtus atgrasyti valstybes ir kitas trečiąsias šalis nuo „neproporcingų reklamos kampanijų“, kai keli transliuotojai išreiškė susirūpinimą dėl rezultatų, nurodydami neįprastai stiprų Izraelio pasirodymą praėjusių metų balsavime.
Didysis „Eurovizijos“ finalas – rytoj, gegužės 16 d.
Naujausi komentarai