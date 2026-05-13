 Jau aišku, kurioje „Eurovizijos“ finalo dalyje pasirodys Lion Ceccah

2026-05-13 10:48 diena.lt inf.

Antradienio vakarą Lietuvai atstovaujantis Lion Ceccah užsitikrino vietą didžiajame „Eurovizijos“ dainų konkurso finale Vienoje. Be to, pradeda aiškėti ir konkurso finalo dalyvių pasirodymų tvarka.

Jau aišku, kurioje „Eurovizijos" finalo dalyje pasirodys Lion Ceccah / P. Adamovič / BNS nuotr., vaizdo įrašo stop kadras

Po pirmojo „Eurovizijos“ pusfinalio dešimt laimingųjų šalių bei Italija ir Vokietija, kurios į finalą keliauja automatiškai, dalyvavo burtų traukime. Čia paaiškėjo, kurioje finalo dalyje jie pasirodys – pirmoje ar antroje. Vietą taip pat gali išrinkti prodiuseris, o tai reiškia, kad transliuotojas gali nuspręsti, kurioje eilės pozicijoje atlikėjas bus.

Vis dėlto burtai lėmė, kad Lion Ceccah išvysime antroje finalo dalyje.


Be Lietuvos į finalą pateko dar devynios šalys – favorite laikoma Suomija, Graikija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija. Taip pat „didžiojo ketverto“ šalys – Italija ir Vokietija.

Primename, kad antrasis „Eurovizijos“ pusfinalis vyks jau rytoj, gegužės 14 d. Čia pasirodys dar penkiolika dalyvių bei Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Austrija, kurios į finalą keliaus automatiškai. 

Didysis „Eurovizijos“ finalas – gegužės 16 d., jame išvysime 25 pasirodymus.

