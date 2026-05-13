Jau aišku, kurioje „Eurovizijos“ finalo dalyje pasirodys Lion Ceccah

Po pirmojo „Eurovizijos“ pusfinalio dešimt laimingųjų šalių bei Italija ir Vokietija, kurios į finalą keliauja automatiškai, dalyvavo burtų traukime. Čia paaiškėjo, kurioje finalo dalyje jie pasirodys – pirmoje ar antroje. Vietą taip pat gali išrinkti prodiuseris, o tai reiškia, kad transliuotojas gali nuspręsti, kurioje eilės pozicijoje atlikėjas bus.
Vis dėlto burtai lėmė, kad Lion Ceccah išvysime antroje finalo dalyje.
Be Lietuvos į finalą pateko dar devynios šalys – favorite laikoma Suomija, Graikija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija. Taip pat „didžiojo ketverto“ šalys – Italija ir Vokietija.
Primename, kad antrasis „Eurovizijos“ pusfinalis vyks jau rytoj, gegužės 14 d. Čia pasirodys dar penkiolika dalyvių bei Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Austrija, kurios į finalą keliaus automatiškai.
Didysis „Eurovizijos“ finalas – gegužės 16 d., jame išvysime 25 pasirodymus.
Naujausi komentarai