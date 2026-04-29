Juozo Statkevičiaus mama sulaukė netikėto raštelio: jos reakcija sušildė daugelio širdis

Vaizdo įraše matyti, kaip visada pasitempusi ir žavinga moteris kulniuoja Kaune, Laisvės alėjoje. Tada prie jos prieina mergina ir įteikia raštelį.
„Nusišypsok, jei esi laiminga“, – rašoma jame.
Perskaičius užrašą V. Statkevičienės veidą tuoj pat papuošia nuoširdi šypsena.
„Smagu matyti laimingus žmones!“ – rašoma po įrašu.
Išvydę šį vaizdą, komentatoriai negailėjo gražių žodžių.
„Juozo mama, kokia graži moteris“, – rašė viena moteris.
„Aš visada žaviuosi šita moterimi, sėkmės jai“, – pridūrė kita.
Naujausi komentarai