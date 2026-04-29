2026-04-29 12:03 diena.lt inf.

Socialiniuose tinkluose plinta šypseną keliantis vaizdo įrašas, kurio dėmesio centre atsidūrė dizainerio Juozo Statkevičiaus mama Vanda.

Juozo Statkevičiaus mama sulaukė netikėto raštelio: jos reakcija sušildė daugelio širdis / Vaizdo įrašo stop kadrai, G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Vaizdo įraše matyti, kaip visada pasitempusi ir žavinga moteris kulniuoja Kaune, Laisvės alėjoje. Tada prie jos prieina mergina ir įteikia raštelį.

„Nusišypsok, jei esi laiminga“, – rašoma jame.

Perskaičius užrašą V. Statkevičienės veidą tuoj pat papuošia nuoširdi šypsena.

@eye2eye.lt Smagu matyti laimingus žmones! 🤍 #iris #eye2eye #akiufotografija

„Smagu matyti laimingus žmones!“ – rašoma po įrašu.

Išvydę šį vaizdą, komentatoriai negailėjo gražių žodžių.

„Juozo mama, kokia graži moteris“, – rašė viena moteris.

„Aš visada žaviuosi šita moterimi, sėkmės jai“, – pridūrė kita.

