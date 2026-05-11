„The New York Times“ žaidimas „Wordle“ taps televizijos laida

Žaidime „Wordle“ žaidėjams suteikiami šeši bandymai atspėti atsitiktinį penkių raidžių žodį, o galvosūkį išspręsti padeda žalios, geltonos ir pilkos spalvos langeliai.
Televizijos žaidimo versijoje, kurią kitais metais transliuos NBC, žaidėjų komandos varžysis tarpusavyje dėl piniginių prizų.
Jį ves NBC žinių vedėja Savannah Guthrie (Savana Gutri), kuri neseniai išgyveno labai viešą šeimos tragediją, kai sausio pabaigoje buvo pagrobta jos motina.
„Wordle“ 2021 metais sukūrė programinės įrangos inžinierius Joshas Wardle'as (Džošas Vordlas), ir žaidimas greitai išpopuliarėjo.
2022 metų sausį jį įsigijo „The New York Times“, ir dabar jį kasdien žaidžia milijonai žmonių visame pasaulyje.
„Wordle“ yra daugelio taip mėgstamas, kad pagalvojome, jog tai įdomi, kūrybiška galimybė pagalvoti, kaip jis galėtų veikti televizijos žaidime“, – sakė „The New York Times“ kino ir televizijos vykdomoji redaktorė Caitlin Roper (Keitlin Rouper).
„The New York Times“ generalinė direktorė Meredith Kopit Levien (Meredit Kopit Levin) pridūrė, kad šis žingsnis „atspindi mūsų platesnį požiūrį kurti patirtis, prie kurių žmonės grįžta ir kuriomis dalijasi kasdien“.
Televizijos žaidimą bendrai prodiusuos „The New York Times“, NBC laidų vedėjo Jimmy Fallono (Džimio Falono) bendrovė „Electric Hot Dog“ ir „Universal Television Alternative Studio“.
Laikraštis anksčiau yra bendrai prodiusavęs tokius televizijos serialus kaip „The Weekly“ ir „Modern Love“.
Žaidimai su panašiomis taisyklėmis jau anksčiau buvo pasirodę televizijos laidose, įskaitant „Lingo“, kuris Jungtinėse Valstijose pirmą kartą parodytas 1987 metais.
