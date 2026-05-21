Nuo AMG iki lėktuvo vairo: Karolina Meschino išbandė tai, ko dar nebuvo dariusi

Pats laidos „Pokalbis už vairo“ formatas sukurtas taip, kad kalbinamas žmogus ne tik pasidalintų mintimis, bet ir pats patirtų naujų pojūčių. Tad jau pirmosiomis minutėmis bendraujant su laidos vedėja Greta Kuliušaite tampa aišku, kad tai nebus dar vienas sterilus interviu automobilyje: nuo juoko, greičio ir adrenalino pokalbis greitai pasisuka į daug asmeniškesnes temas. Karolina atvirai prabyla apie dabartinį gyvenimo etapą ir pirmą kartą patiriamą vienišumą – kaip dar iki galo nepažintą būseną: „Šis laikotarpis – pirmas toks mano gyvenime, kai su niekuo nei susirašinėju, nei susitikinėju. Nesu tikra, ar apskritai šiuo metu norėčiau leistis į kažkokias naujas pažintis. O jei kažkada į mano gyvenimą ir ateis naujas žmogus – ne šiaip smagi pažintis ar eilinis susitikinėjimas – tai labai norėčiau (ir to tikiuosi), kad tai jau bus visam gyvenimui“, – atviravo ji.
Ne mažiau jautriai Karolina kalba ir apie šeimą. Paklausta, ką iš savo vaikystės norėtų perduoti dukrai Izabelei, ji pabrėžia artumą ir saugumą.
„Aš labai noriu, kad jai pagrindinė vertybė būtų šeima. Kad žinotų: kad ir kas benutiktų, mano meilė visada bus didesnė nei pyktis ar nusivylimas“, – sakė Karolina, atskleisdama ir tai, kad pati iš savo griežtai struktūruotos paauglystės atsinešė norą dukrai palikti daugiau laisvės, pasitikėjimo ir atvirumo.
O tada pokalbis tiesiogine prasme pakyla į orą: galingą automobilį keičia lėktuvas. Karolina kartu su Greta atvyksta į aerodromą, kur jų laukia pažintis su Pilotai.lt komanda ir skrydis ultralengvaisiais lėktuvais.
„Štai taip, būdama 31 metų, patyriau šį tą absoliučiai naujo ir nuostabaus – pati fiziškai valdžiau lėktuvą! Buvo labai dvigubas jausmas: širdis daužėsi ne tik iš baimės, bet ir iš džiugaus susijaudinimo“, – po skrydžio prisipažino ji.
O kartu skridęs pilotas patvirtino, kad per 20 minučių, kurias Karolina turėjo progą valdyti lėktuvą, puikiai atsiskleidė jos technikos pojūtis: „Manau, jai tikrai vertėtų pagalvoti apie piloto licenciją.“
Emocijų kupiną dieną užbaigė važiavimas dar vienu charizmatišku „KADO Auto“ žvėriuku: „Ferrari 458S Spider“.
„Manau, tai buvo nepaprasta diena ne tik man, bet ir laidos viešniai Karolinai – emocijos tiesiog tvyrojo ore. Ačiū jai už, kaip visada, tikrą nuoširdumą ir atvirumą. Ateityje turėsime dar ne vieną smagų pašnekesį už vairo su įdomiais ir įkvepiančiais žmonėmis, tad kviečiu sekti kanalą „Pokalbis už vairo“ ir nepraleisti naujų epizodų“, – reziumavo laidos vedėja Greta.
Visą pokalbį ir Karolinos Meschino reakcijas – nuo pirmų AMG pagreitėjimo sekundžių iki akimirkų ore – galima pamatyti naujausiame laidos „Pokalbis už vairo“ epizode čia.
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