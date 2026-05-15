 Paaiškėjo visi „Eurovizijos“ finalo dalyviai

2026-05-15 00:35 diena.lt inf.

Vėlų ketvirtadienio vakarą Vienoje vyko antrasis „Eurovizijos 2026“ pusfinalis. Jame ant scenos pasirodė dar 15 šalių atstovų, kurie kovojo dėl vietos konkurso finale. 

Kipras

Taip pat su pusfinalio dalyviais scenoje pasirodė ir finalininkės – Prancūzija, Jungtinė Karalystė ir konkurso šeimininkė Austrija.

Kelialapius į finalą antrajame pusfinalyje iškovojo: Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija, Čekija.

Priminsime, kad iš pirmojo pusfinalio į finalą pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija, Lietuva, Lenkija.

„Eurovizijos" transliaciją vedė Victoria Swarovski ir Michaelis Ostrowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

