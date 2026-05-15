Paaiškėjo visi „Eurovizijos“ finalo dalyviai

Taip pat su pusfinalio dalyviais scenoje pasirodė ir finalininkės – Prancūzija, Jungtinė Karalystė ir konkurso šeimininkė Austrija.
Kelialapius į finalą antrajame pusfinalyje iškovojo: Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija, Čekija.
Priminsime, kad iš pirmojo pusfinalio į finalą pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija, Lietuva, Lenkija.
„Eurovizijos“ transliaciją vedė Victoria Swarovski ir Michaelis Ostrowski.
(be temos)