Po žinios apie sulaikymą – komiko Olego Šurajevo reakcija

Socialinių tinklų paskyroje „Vilnius Comedy Club“ O. Šurajevas dalijosi trumpu vaizdo įrašu.
„Jei matote šį vaizdo įrašą, vadinasi, mane sulaikė, – šmaikštavo komikas. – Atsėdėti kalėjime nėra gyvenimo bausmė – tai gyvenimo pamoka. Ir šią pamoką aš gavau. Dvylika valandų kalėjime mane pakeitė.“
„Tapau atsargesnis, pagarbiau bendrauju su žmonėmis ir jau suprantu, kaip įeiti į zoną antram po „viercho“. Todėl vakare mes jums pasakosime ne tik humorą, bet ir praktinius patarimus, kaip išgyventi kalėjime.
Teismo sprendimu pripažinta, kad šitie „bajeriai“ yra labai juokingi ir nelegalūs“, – pokštavo jis.
Primename, kad komikas sulaikytas klube „Vilnius Comedy Club“, anksčiau skelbė BNS.
Pasak sostinės policijos atstovės Julijos Samorokovskajos, pareigūnai į klubą atvyko gavę pranešimą apie narkotinių medžiagų galimai turinčius asmenis. Patikrinus O. Šurajevą, medžiagų buvo rasta pas jį.
O. Šurajevas šiuo buvo paleistas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
