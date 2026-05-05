Prie Kanų kino festivalio žiuri prisijungė Demi Moore

Prancūzijos Rivjeroje vykstanti kino šventė, vienas svarbiausių kasmetinių kino renginių pasaulyje, išdalija daugybę apdovanojimų, įskaitant prestižinę „Auksinę palmės šakelę“ už geriausią filmą, kurio laimėtoją išrenka devynių asmenų žiuri.
63 metų D. Moore kartu su kinų kino kūrėja Chloe Zhao (Kloja Džao), kurios filmai nuo „Klajoklių žemės“ (Nomadland) iki „Hamneto“ (Hamnet) tapo apdovanojimų sezonų favoritais, suteiks žiuri pirmo ryškumo žvaigždžių spindesio.
Žiuri taip pat priklauso Dramblio Kaulo Kranto ir JAV aktorius Isaachas de Bankole (Isaakas de Bankolė), kuris vaidins netrukus pasirodysiančioje trečiojoje „Kopos“ (Dune) franšizės dalyje.
Kaip skelbta anksčiau, žiuri vadovaus Pietų Korėjos kino režisierius Park Chan-wookas (Pak Čanvukas).
Kiti žiuri nariai yra airių ir etiopų kilmės aktorė Ruth Negga (Rut Nega), belgų režisierė Laura Wandel (Lora Vandel), čiliečių režisierius Diego Cespedesas (Diegas Sespedesas), airių scenaristas Paulas Laverty (Polas Lavertis) ir švedų aktorius Stellanas Skarsgardas (Stelanas Skarsgordas).
Kanų kino festivalis vyks gegužės 12–23 dienomis.
