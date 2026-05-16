Reperis Drake‘as pristatė iš karto tris naujus albumus

Drake‘as, apie kurį buvo mažai kas girdėti nuo tada, kai jo nesutarimai su Kendricku Lamaru baigėsi nokautuojančiu pastarojo smūgiu, suduotu dainoje „Not Like Us“, o jo ieškinys prieš savo paties įrašų kompaniją buvo atmestas, paskelbė, kad penktadienį buvo išleistas naujas jo albumas „Iceman“.
Tačiau kartu su juo pasirodė dar du albumai – „Habibti“ ir „Maid of Honour“.
Tarp dainininkų, kurie buvo pakviesti bendradarbiauti su topų viršūnėse esančio hito „Hotline Bling“ atlikėju, buvo Future, 21 Savage ir Sexyy Red.
Ir, žinoma, Drake‘as negalėjo pamiršti savo nesutarimų su K. Lamaru.
Dainoje „Make Them Remember“ jis pašiepia žemą Pulitzerio premijos laureato K. Lamaro ūgį, kuris žodinės jųdviejų dvikovos metu dažnai tapdavo pajuokos objektu.
Tačiau K. Lamaras, kuris dainą „Not Like Us“ 2025 m. vasarį Supertaurės rungtynių pertraukos metu atliko prieš dešimčių milijonų žiūrovų auditoriją, nebuvo vienintelis, kuriam teko susilaukti paniekos.
Kaip teigiama keleto žiniasklaidos priemonių paskelbtose apžvalgose, Drake‘o taikiklyje taip pat atsidūrė atlikėjai Jay-Z, J. Cole, Pusha T, A$AP Rocky ir net NBA legenda LeBronas Jamesas.
