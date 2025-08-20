 Škotijoje susituokė Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala

Škotijoje susituokė Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala

2025-08-20 16:03 diena.lt inf.

Škotijoje susituokė renginių vedėja Gabrielė Martirosian ir lenktynininkas Vaidotas Žala.

Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala
Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala / G. Martirosian feisbuko nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų