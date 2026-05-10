Startavo 70-oji „Eurovizija“: ant turkio spalvos kilimo – Lion Ceccah įvaizdis

Turkio spalvos kilimas tapo „Eurovizijos“ tradicija – šis renginys žymi dainų konkurso savaitės pradžią. Vienoje šiandien pasitiktos 35 dalyvaujančių šalių delegacijos.
Abėcėlės tvarka kiekviena delegacija ėjo iš Burgtheater teatro per turkio spalvos kilimą link miesto rotušės, o paskutinė buvo Austrija kaip priimančioji šalis.
Be atidarymo ceremonijos organizatoriai parengė grandiozinį paradą Vienos gatvėmis.
„Sidabrinis berniukas“
Lion Ceccah, pasirodęs ant turkio spalvos kilimo, elegantiškai mojavo gerbėjams.
Paklaustas, kaip jaučiasi čia būdamas, atlikėjas patikino, kad jaučiasi puikiai.
Lietuvis pasirinko sidabrinį ir klasikinį įvaizdį, atspindintį ir jo pasirodymo dvasią.
„Aš esu sidabrinis berniukas!“ – trumpame interviu atidarymo ceremonijoje sakė Lion Ceccah.
Atlikėjas atviravo, kad „Eurovizija“ – jo svajonė.
„Labai džiaugiuos čia būdamas, tad esu čia“, – teigė jis.
Primename, kad Lion Ceccah su daina „Sólo Quiero Más“ „Eurovizijoje“ pasirodys pirmajame pusfinalyje, gegužės 12 d., ir į sceną žengs 12-as. Jame lietuvis varžysis dėl galimybės patekti į konkurso finalą gegužės 16 dieną.
