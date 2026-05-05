Aleksandro Stulginskio žvaigždė bus skirta Vokietijos kancleriui

Tam pritarė 78 Seimo nariai, vienas – susilaikė, prieš balsavusių nebuvo.
Kandidatą atrinkusios Seimo Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisijos pirmininkas Vytautas Jucius yra sakęs, jog apdovanojimas F. Merzui būtų „nuoširdi pagarba ir padėka už šio žmogaus didžiules pastangas ir nuopelnus, tvirtą laikyseną ginant Lietuvos ir visos Europos laisvę“.
Pasak jo, žvaigždė taptų simboliniu šalies padėkos ženklu už visą istorinį Vokietijos įsipareigojimą Lietuvos laisvei. Politiko teigimu, pažymėtinas ir F. Merzo indėlis stiprinant valstybingumą, parlamentinę demokratiją ir Europos vienybę.
Teisininkas F. Merzas kanclerio pareigas eina nuo 2025 metų gegužės, yra dirbęs Europos Parlamente, Bundestage.
Ant Vilniaus rotušės praėjusių metų gruodį atidengta atminimo lenta su Vokietijos kanclerio žodžiais: „Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas. Vilniaus apsauga yra Berlyno apsauga“.
Šis pasisakymas nuskambėjo gegužės 22 dieną, kancleriui dalyvaujant Vokietijos ginkluotosios brigados inauguracijoje Lietuvoje.
BNS rašė, kad Berlynas ketina Lietuvoje iki 2027 metų pabaigos dislokuoti 4–5 tūkst. karių. Tam ruošiama Rūdninkų karinio miestelio infrastruktūra.
Vokietija yra viena pagrindinių Lietuvos partnerių saugumo ir gynybos srityje.
A. Stulginskio žvaigždė skiriama už indėlį puoselėjant parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjas. Seimo 2020 metais įsteigtu apdovanojimu pagerbiama Steigiamojo Seimo pirmininko, ėjusio prezidento pareigas, A. Stulginskio asmenybė.
Žvaigždė paprastai teikiama gegužės 15-ąją (kai 1920 metais Steigiamasis Seimas Lietuvos valstybę paskelbė Lietuvos Respublika) arba artimiausiame posėdyje.
Šį apdovanojimą yra gavęs europarlamentaras signataras Vytenis Povilas Andriukaitis, buvę Seimo pirmininkai Česlovas Juršėnas ir Irena Degutienė, JAV senatorius Richardas Durbinas, kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus, Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas, disidentė, vienuolė Felicija Nijolė Sadūnaitė (po mirties), Moldovos mokslų akademijos narys Valeriu Matei.
