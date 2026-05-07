 Apklausa: dalis visuomenės Blinkevičiūtę mato tinkamesne premjere nei Ruginienę

2026-05-07 10:43
BNS inf.

Premjerė Inga Ruginienė nukrito iš trečiosios į penktąją vietą tinkamiausių kandidatų užimti premjero pareigas visuomenės akyse reitinge, tinkamesne šioms pareigoms laikoma jų atsisakiusi europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė, rodo ketvirtadienį paskelbta naujienų portalo „Delfi“ užsakymu balandį atlikta „Spinter tyrimų“ apklausa.

Apklausa: dalis visuomenės Blinkevičiūtę mato tinkamesne premjere nei Ruginienę

Respondentai tinkamiausiu politiku ar visuomenės veikėju premjero pareigoms užimti įvardija konservatorę Ingridą Šimonytę, balandį ją įvardijo 16,8 proc. apklaustųjų, vasarį – 15, 3 procentų.

Liberalę Viktoriją Čmilytę-Nielsen geriausia premjere laikytų 5,7 proc. (kovą 7,8 proc.) apklaustųjų, „aušriečių“ vedlį Remigijų Žemaitaitį – 5,5 proc. (kovą 4,9 proc.).

Ketvirtoje vietoje atsidūrė europarlamentarė socialdemokratė Vilija Blinkevičiūtė, jos palaikymas per mėnesį išaugo nuo 1 proc. kovą iki 3,9 balandį.

Penktoje vietoje atsidūrusią dabartinę premjerę I. Ruginienę palaikytų 3,5 proc. respondentų (kovą 7,5 proc.), tokio paties palaikymo sulauktų ir europarlamentaras „valstietis“ Aurelijus Veryga bei Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.

Politinių partijų reitingų lentelėje pirmauja Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), už kuriuos balsuotų 15,8 proc. apklaustųjų (kovą 15,1 proc.).

Į antrąją vietą pakilo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), kurią balandį palaikė 8,5 proc. respondentų (kovą 5,5 proc.), į trečiąją vietą nukrito Liberalų sąjūdis, už juos balsuotų 7,7 proc. apklaustųjų (kovą 8,8 proc.).

Ketvirtąją vietą užima Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), kurią palaikytų 7,6 proc. respondentų (kovą 8,8 proc.), o penktoje vietoje – „Nemuno aušra“, už ją balsuotų 6,6 proc. (kovą 5,9 proc.).

Apklausos duomenimis, 5 proc. kartelės neperliptų ir į Seimą nepatektų „Nacionalinis susivienijimas“ su 3,6 proc. (kovą 3,1 proc.), Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ su 3,3 proc. gyventojų (kovą 4,8 proc.) ir Laisvės partija su 2,2 proc. apklaustųjų (kovą 3,5 proc.).

Bendrovė „Spinter tyrimai“ apklausą atliko balandžio 18-28 dienomis. Apklausos rezultatų paklaida siekia 3,1 procento.

