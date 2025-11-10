Budriui – akibrokštas iš Žemaitaičio

„Manau, ponui K. Budriui (reikėtų įteikti „Vilko bilietą“ – ELTA), nes ponas K. Budrys pastaruoju metu per daug sau leidžia“, – naujienų portalui „Delfi“ sakė R. Žemaitaitis.
„Kai jis pasako, kad baudžiauninkų mentalitetą turintys žmonės gali derėtis su Baltarusija (…) ir premjerė tą pačią dieną ar po kelių dienų pasako, kad kreipsimės į Minską, kad leistų Lietuvos vilkikams grįžti namo, tai jis premjerę išvadina tokiu pačiu baudžiauninko mentalitetą turinčiu žmogumi“, – teigė parlamentaras.
Pasak R. Žemaitaičio, K. Budrio retorika nėra tinkama ir kitų ministrų atžvilgiu.
„Praėjusią savaitę (…) vykusio posėdžio metų vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pasakė, kad lietuviškų vilkikų sugrįžimo į šalį per Šalčininkų kontrolės pasienio punktą klausimas gali būti išspręstas tarp Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių. Tai kolega (…) jį irgi išvadina baudžiauninku. Tai aš neįsivaizduoju, nepriklausomoje Lietuvos šalyje dar to nėra buvę, kad ministras leistų (sau – ELTA) žeminti kitus du ministrus ir premjerę“, – akcentavo politikas.
Kaip skelbta, pastaruoju metu R. Žemaitaitis negaili kritikos, jo vertinimu, netinkamai Lietuvos užsienio politikai – ją politikas socialiniuose tinkluose vadina „griaunančia pasitikėjimą valstybe“. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiais iš Baltarusijos.
„Aušriečių“ pirmininkas žeria kritiką ir šalies diplomatijos vadovui K. Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“.
R. Žemaitaičiui kritikuojant Lietuvos užsienio politiką kontrabandinių balionų krizės metu, K. Budrys anksčiau teigė, kad negali būti jokių kalbų apie derybas su Minsku. Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovas tuomet ragino atsisakyti „baudžiauninkų mentaliteto“ ir negalvoti, kad skambučiai į Baltarusiją gali išspręsti susiklosčiusią situaciją.
Žadama kalbėti apie R. Žemaitaičio pozicijas dėl užsienio politikos: tai netoleruotina
„Nemuno aušros“ lyderio R. Žemaitaičio pasisakymai apie Lietuvos užsienio politiką bei šalies diplomatijos vadovą K. Budrį yra netoleruotini, sako socialdemokratai Remigijus Motuzas bei Rasa Budbergytė. Parlamentarai tvirtina, kad dėl „aušriečio“ retorikos žadama aiškintis koalicinėje taryboje.
Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas R. Motuzas sako – R. Žemaitaitis nuo pat šios kadencijos Seimo darbo pradžios tvirtino, kad Lietuvos užsienio politikos kryptis yra netinkama. Anot socialdemokrato, „Nemuno aušros“ lyderis dažnai turi kitokią nuomonę užsienio politikos temomis ir svarstant atitinkamus klausimus parlamento salėje. Vis tik, R. Motuzo vertinimu, tai – populistinė retorika, kuria R. Žemaitaitis mėgina pataikauti savam elektoratui.
Jis turi išankstinę nuostatą – tiesiog dar nuo Gabrieliaus Landsbergio laikų, kad maždaug ta pačia kryptimi ir toliau važiuojama.
„Jis turi išankstinę nuostatą – tiesiog dar nuo Gabrieliaus Landsbergio laikų, kad maždaug ta pačia kryptimi ir toliau važiuojama. Aš manau, kad tai išankstinė nuostata, tiesiog nesigilinama, kas vyksta užsienio politikoje. Galbūt (tokiais pasisakymais – ELTA) kažkam ir pataikauja, galbūt savo rinkėjams“, – pirmadienį Eltai sakė R. Motuzas.
„Aš manau, kad tai nėra visiškai korektiška, jis turi (galimybę savo nuomonę – ELTA) išsakyti ir koalicijos viduje. Bet aš manau, kad tai tiesiog yra populistinė retorika“, – akcentavo politikas.
Parlamentaras pabrėžė, kad R. Žemaitaitis nepelnytai kritikuoja ir URM vadovą K. Budrį. Pasak R. Motuzo, šalies diplomatijos vadovas nuosekliai dirba dėl sankcijų Baltarusijai griežtinimo, kitų Lietuvai svarbių klausimų.
„Aišku, nėra smagu, kai kompetentingas užsienio reikalų ministras yra įžeidinėjimas“, – teigė R. Motuzas.
Anot jo, tokie R. Žemaitaičio pasisakymai nėra praleidžiamo pro akis – socialdemokratai, pasak Seimo nario, ketina apie tai pasikalbėti koalicinės tarybos formate.
„Kaip tik esame numatę artimiausiame koalicijos tarybos posėdyje įspėti, išklausyti nuomonę ir paklausti, kodėl taip daroma“, – tęsė jis, neatmesdamas, kad diskusijos gali grįžti prie klausimo dėl koalicijos sudėties.
„Žinoma, kad tie klausimai yra aktualūs, mes juos žinome, svarstome, apie tai galvojame. Ir jeigu situacija nesikeis ir tik blogės, žinoma, bus svarstomi tam tikri sprendimai“, – apibendrino R. Motuzas.
R. Budbergytė: savo kalbomis neturėtume išeiti už rėmų
Apie tai, jog koalicinėje taryboje derėtų aptarti „Nemuno aušros“ pirmininko pareiškimus, Eltai teigė ir Seimo vicepirmininkė Rasa Budbergytė. Anot jos, R. Žemaitaičio retorika yra netoleruotina.
„Man atrodo, kad tikrai vertėtų koalicijos tarybos rėmuose pašnekėti ir apie tai, kaip šneka ir kokia retorika eina iš koalicijos partnerio. Tiesiog mes apie tai seniai besišnekučiavome“, – kalbėjo socialdemokratų pirmininko pavaduotoja.
„Galbūt premjerė ar partijos pirmininkas su Žemaitaičiu apie tai pasišneka. Bet koalicinės tarybos rėmuose aš manau, kad temai būtų verta skirti kažkokį laiką. Ir pasikalbėti labai kolegiškai, labai draugiškai pasakyti, kad tai tiesiog netoleruotina“, – akcentavo ji.
Atkreipdama dėmesį į R. Žemaitaičio pasisakymus dėl kontrabandą gabenančių oro balionų, R. Budbergytė pažymėjo, jog kritika atsakingų tarnybų, turinčių užkardyti tokias nusikalstamas veikas, atžvilgiu turi pagrindo. Tačiau, anot jos, tai yra vidaus, o ne užsienio politikos klausimas.
Todėl, dėstė Seimo vicepirmininkė, visi koalicijos partneriai privalo paisyti Vyriausybės programoje įtvirtintų užsienio politikos bei bendrųjų Europos Sąjungos (ES) užsienio ir saugumo politikos nuostatų.
„Tikrai manau, kad mes neturėtume išeiti savo kalbomis už rėmų. Koalicijos partneriai – kas tai bebūtų, kuris tai bebūtų koalicijos partneris, ar socialdemokratai, ar Žemaitaičio „Nemuno aušra“, ar „valstiečiai“ (...) – iš tiesų turėtų vienodai kalbėti ir neleisti jokių tokių neigiamų retorikų, kurios neatliepia to, dėl ko esame susitarę“, – nurodė R. Budbergytė.
Premjerės patarėjas: R. Žemaitaitis ir K. Budrys turėtų patys išsiaiškinti santykius
Savo ruožtu Vyriausybės vadovės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas sako, kad Ministrų kabineto pozicija dėl Baltarusijos yra nekintanti – būtent Minsko režimas eskaluoja situaciją dėl kontrabandinių balionų. Pasak jo, dėl to sutaria visi šalies užsienio politiką formuojantys ir vykdantys politikai.
„Vyriausybės pozicija dėl Baltarusijos yra aiški – kaimyninė šalis eskaluoja situaciją, todėl sprendimai dėl pasienio kontrolės punktų uždarymo ir kitos priemonės buvo priimti reaguojant į Baltarusijos režimo hibridinę ataką. Visi užsienio politiką Lietuvoje formuojantys politikai šiuo klausimu laikosi nuoseklios pozicijos“, – komentare raštu Eltai nurodė I. A. Dobrovolskas.
Tuo metu R. Žemaitaičio pareiškimų K. Budrio atžvilgiu premjerės atstovas nepanoro vertinti.
„Kalbant apie Kęstučio Budrio ir Remigijaus Žemaitaičio replikas vienas kito atžvilgiu, jie santykius turėtų išsiaiškinti patys. Premjerė visada ragina išlaikyti pagarbų toną, nepaisant nuomonių skirtumų“, – tepasakė I. Ruginienės patarėjas.
