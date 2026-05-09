Dėl diskotekos idėjos sukritikuota ministrė: pasityčioti esame meistrai

„Visada lengviausia kritikuoti ir čia esame meistrai ir pasityčioti, ir pakritikuoti, o geriausia – nieko nedaryti ir apskritai apie tai nekalbėti. (…) Ar vienaip kalbėsim, ar kitaip, ta problema yra ir tos diskotekos nereiškia, kad jas padarysi ir staiga išspręsi problemą, čia apskritai yra kompleksinis problemų matymas ir sprendimas“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė J. Zailskienė.
„Mūsų Vyriausybės programoje yra labai daug priemonių (gimstamumui didinti – ELTA). Man keista, kad šitoje vietoje kalbama tik apie diskoteką – smagu, smagi mintis, smagi žinia, bet čia tik viena iš kompleksinių priemonių“, – aiškino ministrė.
Nors ji pažymėjo, kad idėja organizuoti diskotekas idėja buvo iškelta kaip „juokas“, kartu tikino, kad ministerija iš tiesų ieško būdų organizuoti akciją, kuri būtų skirta gimstamumo krizei spręsti.
„Ta diskoteka nebūtų diskoteka dėl diskotekos, kalbame su verslu, kalbame su kultūros darbuotojais, kad tai būtų akcija atkreipti dėmesį, kad (…) reikia šeimų, kalbėkim apie tai, Lietuva nyksta“, – kalbėjo J. Zailskienė.
J. Zailskienės teigimu, Vyriausybė rengia visą paketą priemonių, kurios prisidės Lietuvoje sprendžiant demografinius iššūkius ir keičiant jaunų žmonių požiūrį į šeimą.
„Kalbėsime apie vertybes, kalbėsime, ką mes visi kartu turime daryti, kad žmonės pagaliau suprastų, kad šeima yra vertybė ir ne visada galvotų tik apie savo asmeninį patogumą, galvotų ir apie tos pačios Lietuvos, lietuvių tautos išlikimą“, – sakė ministrė.
„Ir manau, kuo garsiau kalbėsime apie tai, tuo daugiau žmonių pagalvos – o tikrai, kaip čia su tomis vertybėmis, mes atsakingi už Lietuvos ateitį, ar esame atsakingi tik už savo malonų, patogų gyvenimą. Ir čia nekalbu apie šeimas, kurios negali susilaukti vaikų – čia ne apie tai, čia eina kalba apie tuos, kurie tikrai gali, bet tiesiog delsia“, – pridūrė J. Zailskienė.
Kaip skelbė ELTA, šią savaitę ministrė sakė, kad siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę svarstoma rudenį Vilniuje organizuoti akciją, kurioje žmonės galėtų susipažinti ir pašokti.
Kovą Vyriausybė 2027–2028 m. paskelbė Šeimos metais – aštuonios ministerijos siūlo šeimos politikos priemones, skirtas demografijos krizei spręsti.
Tada J. Zailskienė užsiminė ir apie svarstomą senųjų diskotekų grąžinimą, esą „vyresnio amžiaus žmonės mielai eina šokti, todėl reikia ir jaunimui kažką tokio organizuoti“.
Priemonių planą Šeimos metams įgyvendinti ministerijos turės pateikti iki rudens, jis papildys esamą Ministrų kabineto priemonių planą.
