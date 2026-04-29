 Gabrielius Landsbergis sako iki galo nesuprantantis dabartinės TS-LKD krypties

2026-04-29 22:55
Lukas Oželis (BNS)

 Buvęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis sako, kad jam nėra iki galo aiški dabartinė partijos kryptis.

Gabrielius Landsbergis / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Gal atstumas, gal kitos problemos neleidžia man tiksliai suprasti, kur link eina partija. Ir tai nėra tiesioginė kritika, gal tiesiog išreiškimas tokio neaiškumo“, – LRT televizijai trečiadienį sakė G. Landsbergis.

„Mūsų (partijos – BNS) pozicija dėl Seime pateiktos Konstitucijos pataisos, kurios turėtų šeimą apibrėžti. Žinau, kad tai yra tokie klausimai, kurie mūsų partijoje turėdavo visada skirtingas nuomones ir bandydavome laikytis tokios centro pozicijos. Dabar nėra aišku, ar mes vis dar centre, ar mes krypstame į kažkokią kitą kryptį“, – pridūrė jis.

G. Landsbergis vadovavo partijai 2015–2024 metais bei 2020–2024 metais buvo užsienio reikalų ministras. 2024 metų spalį, po Seimo rinkimų jis pasitraukė iš partijos pirmininko posto ir atsisakė mandato parlamente.

G. Landsbergis pernai rugsėjį teigė, kad į politiką durų nėra užvėręs, bet konkrečių planų neturi.

Praėjusių metų vasarį TS-LKD pirmininku išrinktas Seimo narys, buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas.

 

