Gitanas Nausėda: jei sprendimų dėl koalicijos nebus iki gegužės pabaigos, vėliau jų gali ir nebūti

„Šiuo atveju socialdemokratai tikrai turi galimybę priimti ryžtingus sprendimus. Jeigu jie to nepadarys iki šio mėnesio galo arba šioje pavasario sesijoje, klausimas, ar apskritai jie pajėgs tokius sprendimus padaryti ateityje, nes norinčiųjų įeiti į valdančiąją koaliciją ateityje, kuomet jau visiškai priartės rinkimai, bus tik mažiau ir mažiau“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį sakė šalies vadovas.
„Visi norės išsirikiuoti kitoje barikadų pusėje ir kritikuoti tą, ką daro valdantieji. Tai yra natūralu. Ir šitoje vietoje turbūt reikėtų labai aiškiai apsispręsti: dedame tašką arba paliekame amžinai daugtaškį“, – pridūrė jis.
G. Nausėdos teigimu, jei atsiranda vis daugiau dalykų, dėl kurių valdančioji koalicija nesutaria, turi būti priimami atitinkami sprendimai.
„Jeigu tikrai yra dalykai, dėl kurių valdančioji koalicija tampa beprasme arba tampa labai sunkiai suvokiama, o šiuo atveju kalbame apie nacionalinio saugumo prioritetą, kad ji visiškai su šituo sprendimu nesutinka, (...) na tai yra, atsiprašau, bardakas. Ir tas bardakas koalicijoje neturėtų tęstis amžinai“, – kalbėjo prezidentas.
„Kantrybė yra geras bruožas ir be jokios abejonės kartais ji labai padeda atskiram žmogui, bet aš nežinau, ar šiuo atveju šiai partijai šita kantrybė, auksinė kantrybė pasitarnaus“, – pabrėžė G. Nausėda.
Be kita ko, komentuodamas „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio palyginimus, esą socialdemokratų santykiai primena priklausomybę nuo alkoholio, prezidentas pareiškė, jog „politiką reikia vykdyti blaiviems žmonėms“.
Nuolatiniu Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininku per suvažiavimą išrinktas Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę tvirtino, kad sprendimai dėl koalicijos turi būti priimti per gegužę.
Koalicijos ateitį socdemai svarsto didesnei daliai „Nemuno aušros“ atstovų ir mažesnei daliai „valstiečių“ nepalaikius įstatymo projekto dėl Kapčiamiesčio poligono sprendimo, nors socdemų lyderis teigia, jog svarstymus skatina ir kitos „aušriečių“ problemos.
Šiuo metu socdemų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakcija turi 81 Seimo narį.
