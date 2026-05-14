Kęstutis Budrys agentūrai AFP: ne visos šalys Europoje rimtai vertina gynybą

„Nematau kito kelio, kaip tik stiprinti transatlantinius santykius ir NATO, parodant, kad esame vieningi“, – sakė ministras.
„Matome, kad ne visos šalys Europoje šią atsakomybę vertina rimtai“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje Pietų Europą, tačiau neminėdamas konkrečių šalių.
NATO rytiniame flange esanti Lietuva yra artima Ukrainos sąjungininkė nuo tada, kai Rusija 2022 metais pradėjo plataus masto invaziją į šią šalį.
Sovietų kadaise okupuota Baltijos valstybė gynybai skiria 5,4 proc. savo bendrojo vidaus produkto (BVP) – tai viršija NATO nustatytą 5 proc. tikslą, kurį valstybės narės turi pasiekti iki 2035 metų.
„Tai, ką mes išleidžiame, yra didžiausia (BVP – BNS) dalis visoje NATO ir visame laisvajame pasaulyje“, – sakė K. Budrys.
NATO pajėgų Europoje vadas generolas Alexus Grynkewichius (Aleksusas Grinkevičas) Lietuvą anksčiau šią savaitę pavadino „puikiu pavyzdžiu, kuriuo verta sekti“ gynybos išlaidų atžvilgiu.
Lietuva yra įsipareigojusi prisidėti prie visos Europos gynybos – ji yra antroji ES šalis po Lenkijos, pasirašiusi Europos saugumo veiksmų priemonės (SAFE) sutartį, pagal kurią jos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis skiriama daugiau nei 6,3 mlrd. eurų.
Be to, šalis rengiasi nuolatiniam buvimui savo teritorijoje iki 2027-ųjų pabaigos dislokuoti 4–5 tūkst. Vokietijos karių brigadą.
Tačiau K. Budrys pabrėžė, kad tokie veiksmai negali pakeisti transatlantinės sąjungos.
Europos saugumo priemonės yra „svarbus elementas, papildantis NATO, bet ne pakeičiantis NATO“, sakė jis.
„Visos šios kitos idėjos apie savarankišką Europą, kuri viską daro savo jėgomis, mane stebina, kad jos dažniausiai skamba iš tų sostinių, kurios gynybos srityje daro mažiausiai“, – pridūrė jis.
Ministras nuo kadencijos pradžios 2024 metais NATO ir santykių su Jungtinėmis Valstijomis palaikymą laiko savo pagrindiniais prioritetais.
„Šaltojo karo pamoka yra ta, kad mes galime atgrasyti. Sovietai buvo atgrasyti ir Rusija gali būti atgrasyta, ir ne derybomis“, – sakė jis.
„Taigi investuokite ir parodykite, kaip stiprinate savo pajėgumus“, – pridūrė Lietuvos diplomatijos vadovas.
