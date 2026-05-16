 Kęstutis Budrys dalyvaus Lennarto Merio vardo užsienio ir saugumo politikos konferencijoje Taline

Kęstutis Budrys dalyvaus Lennarto Merio vardo užsienio ir saugumo politikos konferencijoje Taline

2026-05-16 08:58
BNS inf.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šeštadienį dalyvaus Lennarto Merio (Lenarto Merio) vardo užsienio ir saugumo politikos konferencijoje Taline, Estijoje.

Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys / G. Skaraitienės/ BNS nuotr.

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos diplomatijos vadovas pasisakys diskusijoje „Kartu šiame kelyje: naujas postūmis Indijos ir Ramiojo vandenyno ir Europos bendradarbiavimui“.

Lenarto Merio konferencija – nuo 2007 metų vykstanti užsienio ir saugumo politikos konferencija. Ji kasmet suburia aukščiausio lygio politikus, diplomatijos ekspertus, NATO ir kariuomenės atstovus, akademikus, analitikus bei tarptautinių organizacijų lyderius iš Europos, JAV ir kitų pasaulio regionų.

Šiame straipsnyje:
Kęstutis Budrys
konferencija
užsienio reikalų ministras
Talinas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų