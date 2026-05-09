Kubilius: turime rūpintis, kuo pakeisime amerikiečių suteikiamus gynybinius pajėgumus

„Būtų gerai turėti aiškų supratimą, kaip amerikiečiai planuoja ilgalaike prasme savo gynybinių pajėgumų tolesnį buvimą Europoje. Mes norėtume, kad jie kiek įmanoma ilgiau čia išbūtų, bet kartu turime plėtoti savo pajėgumus“, – žurnalistams Vilniuje šeštadienį sakė politikas.
Pentagonas per artimiausius 6–12 mėnesių iš Vokietijos planuoja išvesti apie 5 tūkst. karių. Toks planas atsirado po JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo (Frydricho Merco) apsikeitimo replikomis dėl karo su Iranu, kai pastarasis pareiškė, kad Irano derybininkai pažemino Vašingtoną.
Baltųjų rūmų šeimininkas taip pat pagrasino karius išvesti ir iš Italijos bei Ispanijos dėl šių šalių atsisakymo įsitraukti į karą, be to, reiškė abejones dėl JAV narystės NATO.
A. Kubiliaus teigimu, jau buvo galima priprasti prie D. Trumpo „neprognozuojamo neprognozuojamumo“, tačiau Vašingtonas kurį laiką siekia, jog Europa konvencinės gynybos reikaluose prisiimtų pagrindinį vaidmenį.
„Šioje vietoje mes turime suprasti racionalius amerikiečių argumentus ir vystyti savo pajėgumus. Turime rūpintis, kuo pakeisime amerikiečių dabar suteikiamus gynybinius pajėgumus Europoje, vadinamuosius strateginius įgalintojus, kaip pakeisime jų karius, kurie Europoje gali atlikti tą greito reagavimo karinių pajėgų vaidmenį“, – tikino eurokomisaras.
Praėjusių metų gruodžio mėnesio duomenimis, Europoje buvo dislokuota apie 68 tūkst. JAV karių.
Naujausi komentarai