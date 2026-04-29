Kultūros komitetas nutarė sulaukti Venecijos komisijos išvadų dėl LRT įstatymo pataisų

„Jau yra paruošta Venecijos komisijos nuomonė dėl įstatymo projekto, ir aš manau, kad būtų logiška mums, gerbiami kolegos, kitą trečiadienį įsitraukti klausimą ir perkelti klausimą dėl įsigaliojimo“, – komiteto posėdžio pradžioje pranešė Kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas.
„Tikrai turėtume labai atidžiai susipažinti visi komiteto nariai su Venecijos komisijos išvada“, – pridūrė jis.
Pasak K. Vilkausko, artimiausiu metu Venecijos komisijos rekomendacijos turėtų būti išverstos į lietuvių kalbą ir pateiktos komiteto nariams.
Kadangi jau ankstesnėse išvadose Venecijos komisija kalbėjo apie pataisų įsigaliojimo laiką, trečiadienį Kultūros komitetas nutarė kitam posėdžiui atidėti pasiūlymus, susijusius su naujo projekto įsigaliojimo terminais.
Trečiadienį komiteto posėdyje dalyvavęs europarlamentaras, buvęs Venecijos komisijos narys Dainius Žalimas įspėjo, kad šiuo metu Lietuvą yra pasiekęs tik išvadų projektas, pati išvada turėtų būti tvirtinama gegužės pirmoje pusėje.
Anot jo, vadovautis reikėtų oficialiu, priimtu dokumentu.
Trečiadienį Kultūros komitetas apsvarstė piliečių, organizacijų ir valstybės institucijų pasiūlymus. Visiems jiems pritarta ta apimtimi, kuria jau komiteto nariai buvo apsisprendę anksčiau.
Kultūros komiteto narė demokratė Rima Baškienė atkreipė dėmesį, kad komitetas muša rekordą svarstydamas vieno įstatymo pataisas.
„Nors ir esame rekordininkai, jau 30 valandų dirbome, dar šiandien bus keturios, bet kadangi buvo prastas projektas pateiktas komitetui, tai natūralu, kad tokią ir situaciją turime. Svarbiausia – parengti gerą, kokybišką įstatymo projektą ir išvadas (...) Nes išties pats projektas dėl ekspertų, dėl Seimo narių pasiūlymų tikrai ištaiso broką darbo grupės, kuriai vadovavo Seimo pirmininkas. Na, sakyčiau, neypatingai galbūt parengtas buvo geras projektas“, – tvirtino ji.
Seimo Kultūros komitetas toliau svarsto LRT valdyseną keičiančius įstatymo pasiūlymus.
Šio įstatymo pakeitimus komitetas pradėjo svarstyti balandžio 13 dieną, tam skirdamas po du–tris komiteto posėdžius per savaitę.
Iš viso projektui registruota apie pusantro šimto Seimo narių, apie 15 organizacijų, piliečių ir valstybės institucijų pasiūlymų, per 40 Seimo Teisės departamento pastabų.
BNS rašė, kad Kultūros komitetas jau yra apsisprendęs dėl pakoreguoto nacionalinio transliuotojo misijos apibrėžimo, naujo valdymo organo – valdybos – įsteigimo, taip pat palaikė LRT tarybos narių skaičiaus didinimą nuo 12 iki 15, bet nepritarė LRT įstatymo pakeitimus rengusios darbo grupės sumanymui, kad savo narį į tarybą deleguotų Trišalė taryba, vietoj jos bus siūloma šią teisę sudaryti Nacionalinei nevyriausybinių organizacijų koalicijai.
Sutarta trumpinti tarybos narių kadenciją nuo šešerių iki ketverių metų, nustatyti konkrečius kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimus kandidatams į tarybos narius, įpareigoti atsakingas institucijas ir organizacijas surengti jų atranką.
Komitetas valdančiųjų balsais pritarė LRT tarybos biuro įsteigimui.
Kultūros komiteto nariai bendru sutarimu atmetė darbo grupės norą apriboti kitų žiniasklaidos priemonių atstovų dalyvavimą kuriant LRT turinį. Jie siūlo palikti galioti dabartinę įstatymo nuostatą, nes, kaip paaiškino LRT administracijos atstovai, ji yra techninio pobūdžio, skirta užkirsti kelią, kad nacionaliniam transliuotojui skirtais dažniais naudotųsi kitos stotys.
Grupė Kultūros komiteto narių siūlė suteikti teisę LRT tarybai tvirtinti redakcinės politikos gaires generalinio direktoriaus teikimu, atsižvelgus į LRT darbuotojų, priimančių sprendimus dėl redakcinio turinio, nuomonę.
Šią idėją sukritikavus Žurnalistų profesionalų asociacijos ir LRT atstovas, sprendimas liko nepriimtas.
Kultūros komitetas taip pat atmetė visus siūlymus, kad dėl LRT generalinio direktoriaus atleidimo nepasibaigus kadencijai būtų balsuojama atvirai. Palikta darbo grupės pateikta nuostata, jog dėl balsavimo būdo turėtų apsispręsti LRT taryba.
Kaip rašė BNS, parlamentas po pateikimo yra pritaręs LRT įstatymo pataisoms, keičiančioms nacionalinio transliuotojo valdyseną. Kad projektas grįžtų į svarstymo stadiją plenarinių posėdžių salėje, Kultūros komitetas turi apsvarstyti visus jam pateiktus pasiūlymus.
LRT įstatymo pataisų svarstymas yra sulaukęs dalies žurnalistų ir visuomenės protestų.
