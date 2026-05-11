 Lietuvoje lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas Budanovas

Lietuvoje lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas Budanovas

2026-05-11 09:40
BNS inf.

Lietuvoje pirmadienį lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadas Kyrylo Budanovas, praneša portalas „15min“.

Kyrylo Budanovas
Kyrylo Budanovas / Scanpix nuotr.

Portalo šaltinių duomenimis, V. Zelenskio bendražygis turėtų lankytis Prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitiks su gynybos ir saugumo ekspertais.

Kaip rašė BNS, Ukrainos prezidentas K. Budanovą administracijos vadovu paskyrė šių metų pradžioje, jis pareigoje pakeitė lapkritį dėl korupcijos skandalo atleistą ankstesnį prezidento patarėją Andrijų Jermaką.

K. Budanovas nuo 2020 metų vadovavo Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiajai žvalgybos valdybai, jam priskiriami kai kurie iš žymiausių Kyjivo išpuolių Rusijoje ir okupuotose Ukrainos teritorijose, įskaitant sprogimą ant Rusijos pastatyto Krymo tilto 2022 metais.

Šiame straipsnyje:
Kyrylo Budanovas
Ukrainos prezidento administracijos vadovas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
faktas
Paramos atvažiavo norėtų įstumti Marijos žemę į karo mėsmalę.
0
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų