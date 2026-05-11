Lietuvoje lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas Budanovas

Portalo šaltinių duomenimis, V. Zelenskio bendražygis turėtų lankytis Prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitiks su gynybos ir saugumo ekspertais.
Kaip rašė BNS, Ukrainos prezidentas K. Budanovą administracijos vadovu paskyrė šių metų pradžioje, jis pareigoje pakeitė lapkritį dėl korupcijos skandalo atleistą ankstesnį prezidento patarėją Andrijų Jermaką.
K. Budanovas nuo 2020 metų vadovavo Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiajai žvalgybos valdybai, jam priskiriami kai kurie iš žymiausių Kyjivo išpuolių Rusijoje ir okupuotose Ukrainos teritorijose, įskaitant sprogimą ant Rusijos pastatyto Krymo tilto 2022 metais.
