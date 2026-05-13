Lietuvos ir Ukrainos vadovai pasirašė susitarimą dėl šalių bendradarbiavimo gynybos pramonėje

Pasak G. Nausėdos, sutarties tikslas – nustatyti ilgalaikio bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje sistemą, skirtą nacionaliniam saugumui bei gynybos pajėgumams stiprinti.
„Bus bendradarbiaujama gynybos pramonės ir susijusiose karinės ekspertizės, kibernetinio saugumo bei technologinės plėtros srityse, įskaitant dalijimąsi atitinkama patirtimi, technologijomis ir pajėgumais“, – sakė prezidentas.
Sutartyje pažymima, kad Ukraina ir Lietuva bendradarbiaus dalijantis technologijomis, patirtimi ir ekspertinėmis žiniomis, ypač kuriant integruotą oro ir priešraketinės gynybos sistemą, taip pat plėtojant inovatyvius technologinius sprendimus.
Dokumentą valstybių lyderiai pasirašė Rumunijoje, Bukarešto devyneto ir Šiaurės šalių viršūnių susitikimo paraštėse.
Dar antradienį kalbėdamas gynybos pramonės konferencijoje „Daimex Baltic 2026“ Vilniuje G. Nausėda tikino, jog tikisi kuo greičiau pradėti bendrą karinę gamybą su Ukraina, tokius lūkesčius jis išsakė ir pirmadienį Lietuvoje viešėjusiam V. Zelenskio administracijos vadovui Kyrylo Budanovui.