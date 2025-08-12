LSDP derybininkai: „aušriečiams“ ir demokratams susitarti darosi vis sunkiau, kalbėsimės su LVŽS

Laiške, kurį matė ir ELTA, nurodoma, kad dėl dabartinių valdančiosios daugumos partnerių nesutarimų nutarta į diskusijas įtraukti ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS).
„Deja, abu koalicijos partneriai išsakė daug priekaištų vieni kitiems ir brėžė „raudonas linijas“ galimam jų tarpusavio bendradarbiavimui, jei būtų stengiamasi išlaikyti esamą koaliciją. Mes laikėmės nuostatos, kad reikia išsaugoti dabartinę koaliciją, tačiau partnerių užbrėžtos ribos rodo, kad susitarti darosi vis sunkiau – ypač tada, kai kalba pakrypsta apie postus ir pareigas. Nors nemaža dalis koalicijos partnerių narių, regis, norėtų tęsti bendrą darbą, lyderių ambicijos tam trukdo“, – rašoma LSDP derybinės grupės laiške partiečiams, su kuriuo susipažino ir ELTA.
„Abi partijos pareiškė, kad nesant sutarimo, vietoje vienos iš jų sutiktų prie derybų stalo matyti LVŽS. Dėl šios priežasties mūsų derybinė grupė nusprendė pradėti pokalbius ir su Aurelijaus Verygos vadovaujama LVŽS. Tai nereiškia, kad trenkiame durimis ar jau priėmėme galutinį sprendimą dėl šios koalicijos ateities“, – nurodoma kreipimesi.
Socdemų derybinės grupės susitikimas su LVŽS atstovais numatytas trečiadienį.
LSDP derybinės grupės laiške partijos nariams tvirtinama, kad per susitikimus su „Nemuno aušros“ ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ be tarpusavio bendradarbiavimo buvo aptariami ir kiti klausimai, tai yra socdemės Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres, Vyriausybės programos tęstinumas.
„Abi partijos palankiai įvertino mūsų pasiūlytą kandidatę į premjeres – Ingą Ruginienę“, – nurodo LSDP derybinė grupė.
Laiške socdemams taip pat nurodoma, kad su „aušriečiais“ ir demokratais aptarti Vyriausybės ir Seimo priimti sprendimai, aptarta būtinybė užtikrinti Vyriausybės programos tęstinumą. Kartu partija kreipimesi informuota, jog buvo apvžvelgti ir svarbiausi darbai ateityje.
„Apžvelgėme artimiausius Vyriausybės ir Seimo darbo planus: patvirtinti valstybės biudžetą, numatant prioritetą gynybai ir saugumui, mažinti socialinę nelygybę, stiprinti paramą šeimoms, atsisakyti papildomų priemokų už sveikatos paslaugas privačiose įstaigose, sutvarkyti švietimo sistemą, gerinti gyvenimo kokybę, didinti atlyginimus ir pensijas“, – teigiama LSDP derybinės grupės laiške socdemams.
Derybinė grupė nurodė nutarusi informuoti apie derybų situaciją socdemų frakciją ir tęsti konsultacijas, atsižvelgdama į LSDP frakcijos Seime nuomonę.
ELTA primena, kad antradienį Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis socialdemokratams pareiškė, kad Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ dalyvavimas koalicijoje būtų didelė problema jo vadovaujamai partijai. Dar prieš susitikimą su socialdemokratais S. Skvernelis palankiai atsiliepė apie LSDP planus koalicinę dėlionę aptarti ir su „valstiečiais“.
Tiesa, pernai formuojant koaliciją S. Skvernelio vedama jėga su „valstiečiais“ dirbti atsisakė. Dabar, pažymi Seimo pirmininkas, po pokyčių LVŽS vadovybėje, pasikeitė ir „Vardan Lietuvos“ požiūris.
Pirmadienio rytą Lietuvos socialdemokratų partijos būstinėje sostinės Barboros Radvilaitės gatvėje susitiko valdančiųjų socdemų ir „Nemuno aušros“ derybinių grupių nariai.
Laikinai socialdemokratams vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
