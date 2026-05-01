Mindaugas Sinkevičius išrinktas Socialdemokratų partijos pirmininku

Politikas buvo vienintelis kandidatas, siekęs šio posto. Už jį balsavo 503 iš 535 dalyvavusiųjų. Vieno skyriaus iškeltas Alytaus meras Nerijus Cesiulis prieš balsavimą atsisakė dalyvauti rinkimuose.
„Istorinių įvykių minėjimo fone jūsų išreikštas pasitikėjimas manimi (...) bus tęstinumas tų darbų, tų amžininkų mūsų partijos, kurie dėjo visas pastangas, atidavė savo sveikatą, o kai kas paaukojo ir gyvybę, kad turėtume laisvą Lietuvą, kad ir toliau galėtume ją puoselėti, stengtis dėl valstybės ir žmonių gerovės. Ačiū jums, tai mane įpareigoja, ačiū jums, tai mane įkvepia, ačiū jums, esu pasiruošęs dirbti“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Pirmuoju pavaduotoju tapo Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius.
Pavaduotojais taip pat tapo premjerė Inga Ruginienė, socdemų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė, Seimo narė Indrė Kižienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, švietimo ministrė Raminta Popovienė, Seimo narė Violeta Turauskaitė, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, susisiekimo ministras Juras Taminskas, Seimo narys Martynas Katelynas, Pakruojo rajono meras Saulius Margis.
Pareigas M. Sinkevičius eis iki 2029 metų. Iki šiol socdemų vedlio kadencija truko dvejus metus, tačiau 130-ąsias partijos metines mininčiame suvažiavime ji buvo prailginta iki ketverių.
„Bus daug ne šventinių dienų, kur palaikymo reikės daug labiau nei šiandien, noriu, kad veiktume kaip viena nepalaužiama komanda“, – prieš balsavimą kalbėjo Jonavos meras.
Pasak jo, Lietuvos žmonėms nusibodo diskusijos apie koaliciją ir politinės rietenos.
„Visuomenei daug labiau rūpi (...) kasdieniai dalykai: augančios kainos, pragyvenimo išlaidos, socialinė nelygybė, skurdas. Todėl kartu su komanda, kartu su jumis mes privalėsime koncentruotis į ekonomikos augimą, į darbo vietas“, – tvirtino politikas.
„Saugumas apima ne tik karinį ir gynybinį potencialą, ypač tai jaučia žemesnes pajamas gaunantys gyventojai, jiems pragyvenimas, sveikata ir socialinis teisingumas yra esminiai klausimai. Žmonės, kurie žiūri į mus, skaito mus, seka mus, jie tikisi ne bla bla bla, o realių sprendimų. Mes turime būti jų balsai, atstovai ir jų lūkesčių tenkintojai“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, M. Sinkevičiaus kandidatūrą pasiūlė 52 iš 60 LSDP skyrių.
Jis politinei jėgai vadovauja nuo pernai vasaros, kai iš partijos vadovo pareigų pasitraukė teisėsaugos dėmesio sulaukęs Gintautas Paluckas.
Patį M. Sinkevičių „čekiukų“ byloje buvo nuteisęs apeliacinės instancijos teismas – taip politikas kuriam laikui buvo nušalintas nuo Jonavos mero pareigų.
Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pernai bylą socdemo atžvilgiu nutraukė ir taip jis grįžo į pareigas bei aktyvią politiką.
