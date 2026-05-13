Nausėda griežtai perspėja nenaudoti Lietuvos teritorijos dronų antskrydžiams

Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas.
„Mano pozicija aiški ir kategoriška. Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaimynines valstybes. Bet koks bandymas neteisėtai naudotis Lietuvos oro erdve būtų grubus suvereniteto ir esminių tarptautinės teisės normų pažeidimas“, – sakė prezidentas. G. Nausėdos poziciją trečiadienį BNS perdavė jo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.
„Apie tai informuota ir Europoje kariaujančių valstybių vadovybė, ir NATO sąjungininkai“, – teigė šalies vadovas.
Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą, Rusijai kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimu.
Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilyn į Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su Ukrainos dronais susijusius incidentus.
Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė antradienį Žinių radijui taip pat pabrėžtinai teigė, kad Lietuva niekada nesuteikė ir nesuteiks leidimo naudotis oro erdve trečiosioms šalims, vykdančioms karines operacijas.
Rusijos žiniasklaidoje pastarosiomis savaitėmis taip pat spekuliuojama, kad dėl tariamo Baltijos šalių leidimo naudoti oro erdvę Ukrainos dronams kyla grėsmė Kaliningrado srities saugumui.
Į pastarąją iš Ukrainos nebūtų įmanoma įskristi nekirtus Lenkijos arba Lietuvos sienos.
Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis.
