Iš „Nemuno aušros“ būstinės FNTT išsinešė kelias dėžes su dokumentais

Pareigūnai procesinius veiksmus atliko partijos būstinėje, esančioje Vilniuje, Antakalnio rajone, P. Širvio gatvėje. „Nemuno aušros“ būstinė įsikūrusi daugiabutyje.
Vietoje dirbanti Eltos žurnalistė matė, kaip prieš 10 val. FNTT pareigūnai išsinešė kelias dėžes su dokumentais, taip pat voką.
Pareigūnai sėdo į „City Bee“ automobilį, jie žurnalistams kratos nekomentavo.
Butas, kuriame atlikta krata, yra įsikūręs sovietinės statybos tipo name. Šio buto kaimynai buvo nustebę, pamatę FNTT pareigūnus pirmajame namo aukšte.
„Ten gyvena jaunuoliai, tvarkingi, lyg nuomininkai, turbūt studentai. Normalūs, tvarkingi, vaikinai, pasisveikina. Žemaitaičio dabar nematėme, kai užima dabar šitas pareigas, ne. Jis anksčiau gyveno, man, atrodo, kai buvo studentas“, – žurnalistams sakė namo gyventoja Loreta.
Pasak namo gyventojų, bute susirinkimų nevyksta, tiesiog gyvena tvarkingi žmonės.
ELTA primena, kad FNTT patvirtino, jog atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, ketvirtadienį atliekamos kratos parlamentarų „aušriečių“ Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės darbo vietose ir partijos „Nemuno aušra“ būstinėje.
Taip pat pareigūnai atlieka kratą ir R. Žemaitaičio namuose, Vilniuje.
Kaip teigiama FNTT pranešime, kratos vykdomos, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai.
Ikiteisminį tyrimą atlieka FNTT pareigūnai. Tyrimas buvo pradėtas kovo pradžioje, išnagrinėjus asmenų pareiškimuose nurodytą informaciją. Tyrimas tęsiamas, šioje tyrimo stadijoje įtarimai niekam nepareikšti.
VRK dėl automobilių nuomos nustatė pažeidimus
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą nusprendė, kad partija „Nemuno aušra“, 2024 m. iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. VRK vertinimu, partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkst. eurų išlaidų.
Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
Taip pat R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai atitinkamai grąžinti 26 776 bei 15 349 eurus.
Šį VRK sprendimą R. Žemaitaitis, D. Petkevičienė ir partija „Nemuno aušra“ apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Jie siekia, kad komisijos sprendimas būtų panaikintas. Teismas trečiadienį išnagrinėjo bylą ir sprendimą joje ketina skelbti birželio 10 d.
Vasario pradžioje pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst. eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis.
