Paluckas prabilo apie šeimos finansus – aiškėja naujos detalės

„Aš visus paaiškinimus esu pateikęs apklausų metu, kitų komentarų neturiu“, – teigė G. Paluckas.
Penktadienį generalinė prokurorė pranešė, kad norima įteikti G. Paluckui įtarimus neteisėtu praturtėjimu. Dėl to jau tiriama jo žmona. Prokurorų teigimu, Paluckai nuo 2010–2014 m. gavo neteisėtas pajamas – daugiau nei trečdalį milijono eurų.
„Aš atmetu bet kokius įtarimus ir kaltinimus, nes manau, kad jie neturi jokio pagrindo. Pateikiau visus paaiškinimus. Be abejo, prokuroras turi teisę tikėti ar netikėti“, – tvirtino politikas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Vis dėlto G. Paluckas jau davė parodymus kaip specialusis liudytojas, tačiau prokurorai nori, kad taptų įtariamuoju padaręs nusikaltimą.
Panašu, kad pats G. Paluckas neužtikrintas dėl savo turto. Jis papasakojo, kokios buvo pajamos per paskutinius dešimt metų nuo dabar.
„Nuo 2015–2026 m. mūsų šeimos oficialios, tvarkingos pajamos, kurios niekam nekelia abejonių. Jos sudaro apie 1,3 mln. eurų. Tuo tarpu grynais disponuojama buvo per 130 tūkst. eurų“, – dalijosi jis.
Tiesa, prokurorai tiria ilgesnį laikotarpį. G. Paluckas savo ruožtu nekalba apie pajamas 2010–2015 m. Būtent šiuo laikotarpiu jis buvo atsitraukęs nuo politikos, kai, būdamas Vilniaus administracijos direktoriumi, buvo nuteistas dėl piktnaudžiavimo.
Tuo laikotarpiu politikas pirko butą, kuriame dabar gyvena. Įdomu tai, kad įmonė iš Kipro G. Paluckui kitą butą pardavė šešis kartus pigiau, nei pirko pati.
„Ikiteisminio tyrimo medžiagos aš tikrai nekomentuosiu, yra ir apie tą laikotarpį. Už tą laikotarpį pateikta visa prašoma medžiaga ir visi paaiškinimai“, – aiškino politikas.
Anot prokurorų, G. Paluckas su žmona į banko sąskaitą nešė neaiškius grynuosius ir pirko automobilius bei nekilnojamąjį turtą.
„Didžiausia problema, kad ji buvo G. Palucko sutuoktinė. Jokių veiksmų jai niekas neinkriminuoja. Inkriminuoja tik tiek, kad kartu su sutuoktiniu turėjo bendrąjį turtą“, – tikino Paluckų advokatas Darius Raulušaitis.
Dalį Paluckų turto prokuratūra jau areštavo, t. y. butą, kuriame gyvena. Areštuotas ir neįtikėtinai pigiai iš Kipro įmonės pirktas butas.
Tiesa, kitas turtas liko neareštuotas – G. Palucko žmonai priklausantis trečias butas. Be to, dar yra du žemės sklypai prie Varėnos ir Elektrėnų.
Negana to, G. Paluckas turi verslus. Kai dar buvo premjeras, jis kategoriškai nesutiko atsisakyti akcijų įmonėse „Emus“ ir „Garnis“. Pradėjus tirti prokurorams, G. Paluckas nutraukė sąsajas su didžiausius pinigus generavusia įmone „Emus“, kur turėjo 51 proc. akcijų. Nuo pirmadienio visos akcijos priklauso politiko verslo partneriui.
Teigiama, kad tai gali būti bandymas susimažinti rizikas, jog prokurorai neareštuotų turto versle.
„Jei teisėsauga ir matytų, kad tai daroma specialiai, jog netaptų jos arešto objektu – tokie sandoriai gali būti pripažinti neteisėti“, – teigė Seimo narys Mindaugas Lingė.
„Kai yra verslo gyslelė, bandai su mažiausiomis pasekmėmis išplaukti iš bet kokios situacijos. Manau, kad jis elgiasi kaip tikras verslininkas“, – komentavo Seimo narys Algirdas Sysas.
„Nėra tokio poreikio. Kaip ir minėjau, sąlygos turto perleidimo buvo sutartos gerokai anksčiau. Visos kitos spekuliacijos neturi jokio pagrindo. Sąlygų nekomentuosiu“, – kalbėjo G. Paluckas.
Be to, politikas turi turto ir užsienyje. Kaip pats 2024 m. minėjo, turi du objektus – vieną Brazilijoje, kitą Turkijoje.
Turkijoje G. Paluckas sakė turintis sklypą ir įmonę su keliais darbininkais – ten augina riešutus.
„Turkijoje investuota, kuomet pirminė investicija buvo 75 tūkst. eurų. Papildomai žemės įdirbimui, sodinimui ir laistymo sistemoms – dar 50 tūkst. eurų“, – pasakojo jis.
Taip pat prieš trejus metus politikas Brazilijoje pirko statybų paskirties sklypą.
Naujausi komentarai