2025-09-11 07:12
Jadvyga Bieliavska (ELTA)

Parlamentarai ketvirtadienį ketina apsispręsti, ar paskirti Seimo vicepirmininke Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narę, parlamentarę Aušrinę Norkienę.

Parlamentarai spręs, ar paskirti Aušrinę Norkienę Seimo vicepirmininke / Ž. Gedvilos / ELTOS nuotr.

Taip pat numatytas balsavimas dėl Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigų. „Nemuno aušros“ frakcija į šį postą deleguoja Seimo valdyboje esantį Raimondą Šukį.

Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigos atsilaisvino, nes  jas anksčiau užėmęs socialdemokratas Juozas Olekas išrinktas naujuoju parlamento vadovu.

Pasikeitimai parlamento vadovybėje suplanuoti rugpjūčio mėnesį socialdemokratų pasirašytoje naujoje koalicijos sutartyje su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.

Pagal Seimo statutą, parlamento pirmininkas gali turėti ne daugiau kaip 7 pavaduotojus.

Šiuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas turi 6 pavaduotojus. Tai socialdemokratės Rasa Budbergytė ir Orinta Leiputė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, „aušriečių“ atstovai Raimondas Šukys ir Daiva Žebelienė.

