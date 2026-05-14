Petkevičienė apie FNTT kratas: nieko blogo nepadarėme

„Nieko aš neslėpiau, nieko blogo nepadarėme. Čia dabar tik jums, kaip aš sakau, informacijos reikia. Atskleisti nieko negaliu“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime teigė D. Petkevičienė.
Politikė patikino, kad kratų metu pareigūnai nieko nerado.
„Nieko nerado, jeigu ką, galiu nuliūdinti, žinokite. Nes viskas yra sąžininga, tvarkinga. Paieškojo, darbą dirba, nieko nerado“, – akcentavo ji.
D. Petkevičienė tikino, kad jos namuose kratos nebuvo atliktos. Anot jos, pareigūnai apsilankė tik Seimo viešbutyje esančiame jos bute ir Seimo kabinete.
Parlamentarė teigė, kad kratas atliekantys pareigūnai nepasakė, ko konkrečiai ieško.
D. Petkevičienė taip pat patikino su „Nemuno aušros“ pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu, pas kurį taip pat yra atliekamos kratos, ketvirtadienį nekalbėjusi.
Kodėl R. Žemaitaičio ketvirtadienį nėra Seimo posėdyje parlamentarė patikino nežinanti.
„Nu žinokite nežinau, aš pati pavėlavau ir matote, jūs mane trukdote, nes 10 valandą posėdis prasidės“, – teigė ji.
ELTA primena, kad FNTT patvirtino, jog atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, ketvirtadienį atliekamos kratos parlamentarų „aušriečių“ Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės darbo vietose ir partijos „Nemuno aušra“ būstinėje.
Taip pat pareigūnai atlieka kratą ir R. Žemaitaičio namuose, Vilniuje.
Kaip teigiama FNTT pranešime, kratos vykdomos, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai.
Ikiteisminį tyrimą atlieka FNTT pareigūnai. Tyrimas buvo pradėtas kovo pradžioje, išnagrinėjus asmenų pareiškimuose nurodytą informaciją. Tyrimas tęsiamas, šioje tyrimo stadijoje įtarimai niekam nepareikšti.
VRK dėl automobilių nuomos nustatė pažeidimus
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą nusprendė, kad partija „Nemuno aušra“, 2024 m. iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. VRK vertinimu, partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkst. eurų išlaidų.
Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
Taip pat R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai atitinkamai grąžinti 26 776 bei 15 349 eurus.
Šį VRK sprendimą R. Žemaitaitis, D. Petkevičienė ir partija „Nemuno aušra“ apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Jie siekia, kad komisijos sprendimas būtų panaikintas. Teismas trečiadienį išnagrinėjo bylą ir sprendimą joje ketina skelbti birželio 10 d.
Vasario pradžioje pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst. eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis.
(be temos)
(be temos)